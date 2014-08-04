Из-за боевых действий на востоке Украины отменяют поезд Днепропетровск - Донецк

Согласно сообщению, также ДЖД отменяет поезд №134/133 сообщением Киев - Ясиноватая: с 9 августа - отправлением из столицы, с 10 августа - из Ясиноватой.

В то же время, ДЖД с 9 августа назначает поезд №126/125 сообщением Киев—Ясиноватая, который будет курсировать ежедневно, начиная с 9 августа из столицы в 14:24, и прибывать в Ясиноватую в 5:12. В обратном направлении поезд будет отправляться, начиная с 10 августа в 18:34 и прибывать в столицу в 9:40. Поезд состоит из 14 вагонов, из которых восемь плацкартных, пять купейных и один класса люкс.

Маршрут поезда пролегает через станции Скотоватая (18:57), Константиновка (19:36-19:38), Дружковка (19:54-19:56), Краматорск (20:08-20:10), Славянск (20:26-20:28), Лозовая (21:42-21:44) и Харьков (23:55-0:15).

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 4 августа, пассажирские поезда дальнего следования формирования Донецкой магистрали отправлением/прибытием на станции Мариуполь и Донецк курсируют через участок Ясиноватая – Константиновка – Славянск - Лозовая.

Для безопасной посадки пассажиров в поезда Донецкая железная дорога предусмотрела дополнительные остановки пассажирских поездов дальнего следования №84 Мариуполь—Киев и №78 Мариуполь - Москва, которые следуют от станции Мариуполь через станции Мандрыкино и Рутченково (в черте города Донецк). При невозможности добраться к вокзалу Донецк пассажиры с билетами от этой станции могут осуществлять посадку по указанным станциям, а также по станции Ясиноватая.

Пригородные поезда Донецкой железной дороги курсируют в Донецкой области на участках Мариуполь – Волноваха – Донецк - Ясиноватая, Авдеевка – Красноармейск - Чаплино, Ясиноватая – Константиновка – Славянск - Красный Лиман; в Луганской области на участках Родаково - Луганск, Сентяновка - Родаково, Коммунарск - Родаково.

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«Донецкая железная дорога принимает все меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. В результате боевых действий существуют задержки поездов, как при отправлении, так и по прибытию. Данные неудобства возникают исключительно из-за того, что приходится в оперативном порядке корректировать график, а иногда и маршрут следования поездов в целях обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожников», - подчеркнули в пресс-службе.

При планировании поездки Донецкая магистраль просит пассажиров обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов.

Как сообщал УНИАН, с 26 июля 2014 года в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе пассажирские поезда с железнодорожного вокзала Луганск не отправляются.

В целях обеспечения безопасности сотрудников железнодорожные вокзалы станций Никитовка, Горловка и Дебальцево закрыты для обслуживания пассажиров.