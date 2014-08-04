«Укрзализныця» планирует создать дирекцию по строительству и ремонту путей

Государственная администрация железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") в рамках реформирования железнодорожной отрасли, в частности путейного хозяйства, планирует создать центральную дирекцию по строительству и ремонту путей, что позволит более эффективно управлять всеми производственными процессами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на главу ведомства Бориса Остапюка.

«Специалисты «Укрзализныци» начали реформу путейного хозяйства, главный принцип которой заключается в централизации его направлений деятельности. Результатом реформы хозяйства станет создание центральной дирекции по строительству и ремонту путей, которая сможет более эффективно осуществлять управление всеми производственными процессами», - сказано в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе со ссылкой на Остапюка, от состояния путейного хозяйства зависит не только уровень безопасности перевозок, но и возможность развивать новые маршруты, в том числе и скоростное движение. По мнению гендиректора, важным аспектом обеспечения эффективности работы путейного хозяйства является смена принципа управления им.

«Принцип, по которому планируется провести реформу путевого хозяйства, заключается в централизации каждого направления деятельности: от ухода за специализированной ремонтной техникой до текущего содержания путей. Для этого в процессе реформирования необходимо осуществить ряд мероприятий, в первую очередь наладить работу нескольких профильных филиалов», - цитирует Остапюка пресс-служба.

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Согласно сообщению, на первом этапе реформирования будет создана дирекция по ремонту и эксплуатации путейных машин. В ее состав войдут госпредприятие "Украинский центр механизации путейных работ", дорожные центры механизации путейных работ и предприятия по ремонту путейной техники.

Кроме того, железнодорожники планируют создать дирекцию по ремонту и восстановлению инженерных сооружений, куда войдут мостостроительные поезда и путейные машинные станции по ремонту земляного полотна, выделенные из состава железных дорог и госпредприятия "Староконстантиновский завод железобетонных шпал". В состав госпредприятия "Управление промышленных предприятий" войдет Рава-Русский шпалопропиточный завод.

Следующий этап – централизация дорожных лабораторий диагностики, путеизмерительных и дефектоскопных вагонов в филиале "Центр диагностики железнодорожных путей".

После прохождения вышеуказанных этапов начнется непосредственное создание центральной дирекции по строительству и ремонту путей на базе выделенных из состава региональных филиалов путейных машинных станций и рельсосварочных поездов. В составе филиалов железных дорог предусмотрено оставить службы пути с подчиненными им структурными подразделениями – дистанциями путей и дистанциями защитных лесонасаждений.

В настоящее время управлению путейного хозяйства "Укрзализныци" подчиняются шесть дорожных хозрасчетных служб путей, в их состав входит 190 структурных подразделений, 108 из которых – это дистанции, отвечающие за техническое состояние путей и сооружений и исполняющие работы по их текущей поддержке, еще 21 дистанция отвечает за содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии защитных лесонасаждений.

Также на балансе путейного хозяйства находится 31 путейная машинная станция по выполнению работ по модернизации и ремонту путей, 6 путейных машинных станций по ремонту земляного полотна, 5 мостопоездов по ремонту и восстановлению инженерных сооружений, 6 рельсосварочных поездов по выполнению всего объема работ по сварке и ремонту рельсов.

Кроме того, в состав путейного хозяйства входят 5 ремонтно-механических заводов, одна путевая ремонтная мастерская по ремонту путевых машин и пассажирское вагоноремонтное депо «Тернополь».

Кроме того, Главное управление путейного хозяйства «Укрзализныци» осуществляет контроль за деятельностью четырех государственных предприятий - «Управление промышленных предприятий», «Староконстантиновский завод железобетонных шпал», «Рава-Русский шпалопропиточный завод» и «Украинский центр механизации путейных работ».

«Переход от территориальной системы управления к вертикально-интегрированной по основным видам деятельности позволит существенно повысить эффективность производственных процессов. Ведь в таком случае в каждом из хозяйств, в том числе и путейном, будет сформирован свой четкий баланс и отчетность», - отметил Остапюк.

По его словам, в ходе реформирования железнодорожной отрасли вся инфраструктура, в том числе пути, останется в государственной собственности, а новообразованное акционерное общество будет осуществлять только хозяйственную функцию.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор национального перевозчика пассажиров и грузов Борис Остапюк прогнозирует, что в результате реформирования «Укрзализныци» приток иностранных инвестиций в железнодорожную отрасль может увеличиться в 3,5 раза – до 26,5 млрд грн в год с нынешних 7,5 млрд грн.

Правительство 25 июня приняло решение преобразовать Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года. Правительство намерено включить в состав ПАО «Украинская зализныця» 62 предприятия разных форм собственности в рамках реформирования «Укрзализныци». Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.