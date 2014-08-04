Поезд Харьков – Симферополь будет курсировать ежедневно

Южная железная дорога (ЮЖД) для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в южном направлении на август вдвое увеличила частоту рейсов поезда №81/82 по маршруту Харьков – Симферополь, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, поезд №81/82, который ранее курсировал по заданному маршруту через день, со 2 по 31 августа курсирует ежедневно.

Поезд отправляется из Харькова в 20:45 и прибывает в Симферополь в 08:15. В обратном направлении поезд отправляется в 20:35 и прибывает в Харьков в 08:03.

«Всего в августе на поезд № 81/82 Харьков – Симферополь - Харьков Южная железная дорога предложила 43 142 билета в направлении Крыма и обратно. Назначение дополнительных поездов осуществляется по результатам ежедневного мониторинга спроса и предложения мест при увеличении пассажиропотока», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» продлила предварительную продажу билетов на поезда, курсирующие в крымском направлении и обратно, до 1 сентября 2014 года.

«Укрзализныця» в марте-апреле 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Крымом по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 40,7% – до 493,7 тыс. пассажиров с 832,2 тыс.

В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей - свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.