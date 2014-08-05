Россия может запретить полеты через свою территорию в Азию авиакомпаниям ЕС

Российские чиновники рассматривают возможность ограничить или вовсе запретить транзитные полеты европейских авиакомпаний из Европы в Азию через территорию России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По их данным, разговоры о возможном ограничении транзита для европейских перевозчиков начались вскоре после первых санкций против России со стороны Евросоюза (ЕС). Но последние события — остановка «Добролета» и штрафы, которые наложила Украина на российские авиакомпании за полеты в Крым (около $8,6 млн. — «Ведомости»), — требуют ответа, сказал он.

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Для полетов из Европы в Азию авиакомпании используют самый короткий маршрут — транссибирский и платят за это деньги «Аэрофлоту».

Читайте такжеЕС обнародовал экономические санкции против РоссииКрупнейшие партнеры - Lufthansa, British Airways, Air France. Lufthansa в курсе проблемы и обеспокоены возможными убытками, которые оцениваются более чем в 1 млрд евро за три месяца эмбарго, отметил источник. Подтвердить это "Ведомостям" в компаниях не удалось.