"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО почти 2,5 тыс. человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на главное пассажирское управление ведомства.

«С 7 июля по 4 августа по заказам региональных координационных штабов из восточных регионов бесплатно перевезено 2458 пассажиров из станций Сватово, Красноармейск, Луганск и Волновахи», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 5 августа, согласно заказам Межведомственного координационного штаба, «Укрзализныця» намерена 6 августа перевезти еще несколько групп переселенцев со станции Ясиноватая в Одессу, в частности, 36 инвалидов и их сопровождающих, списки и количество человек в настоящее время уточняются.

Кроме того, по такому же маршруту 7 августа планируется вывезти еще 100 детей и пятерых сопровождающих.

«Вопрос перевозок пассажиров из опасной территории находится на постоянном контроле руководства «Укрзализныци». Железнодорожники в оперативном режиме выполняют все заказы, поступающие от межрегиональных штабов - эта работа продолжается. При этом перевозки переселенцев в плацкартных вагонах осуществляются бесплатно», - подчеркнули в пресс-службе.

Также для матерей с детьми из восточного региона «Укрзализныця» организовала бесплатное размещение в комнатах матери и ребенка, залах ожидания и в комнатах отдыха на вокзалах и станциях, которыми воспользовались более 3 тыс. вынужденных переселенцев.

Как сообщал УНИАН, 29 июля совет "Укрзализныци" единогласно принял решение о дальнейшем предоставлении благотворительной помощи – обеспечении бесплатных перевозок граждан, которые перемещаются с временно оккупированной территории и зоны проведения АТО.

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«Укрзализныця» с 9 по 21 июля 2014 года перевезла почти 6 тыс. вынужденных переселенцев из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей в один из освобожденных от российских боевиков силами АТО восточных городов – Славянск.

В связи с аннексией Крыма и обострением политической ситуации в юго-восточном регионе страны, были отменены и ограничены некоторые маршруты курсирования пассажирских поездов в направлении Донецка, Луганска и Крыма, в связи с чем пассажирооборот во внутригосударственном сообщении упал на 41,1%.

В течение июля "Укрзализныця" назначала дополнительные поезда и включала беспересадочные вагоны для перевозки пассажиров с востока Украины, а также бесплатно перевозила большие группы детей и инвалидов.