Гендиректор представительства Google в Украине Дмитрий Шоломко / Фото УНИАН

Глава «Google Украина»: Без изменения законов инвестиций в ІТ-сферу не будет

15:30, 05 августа 2014
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О том, как работается мировому интернет-гиганту Google в Украине, чем могут аукнуться для интернета предписания суда ЕС, а также о безопасности индивидуальных данных и возможностях инвестиций в нашу страну рассказал УНИАН гендиректор представительства Google в Украине Дмитрий Шоломко.

Гендиректор представительства Google в Украине Дмитрий Шоломко / Фото УНИАН

- Дмитрий Анатольевич, корпорация Google открыла офис в Украине в 2010 году. До этого несколько лет вы являлись официальным представителем компании в нашей стране. С чем была связана необходимость открытия украинского филиала Google?

- Открытие офиса связано с тем, что рынок в Украине вырос до размера, когда потребовалась команда для обслуживания местных партнеров и клиентов. Таким образом, выросла значимость Украины. Google увидел перспективу в нашей стране, понял, что нужно инвестировать и развиваться. До этого времени мы долго наблюдали и решали - делать это или нет, но в определенный момент, можно сказать, Украина «сдала экзамен».

- Каких результатов удалось достичь с начала открытия офиса?

- Я не буду скромничать и скажу, что за время нашего присутствия в Украине Google стал самой большой интернет-компанией в стране. Это - самое главное. Вы можете просто посмотреть на уровень пользования нашими сервисами, например, на YouTube, посещаемость которого в Украине растет безумными темпами.

- Сколько на сегодняшний день у вас работает сотрудников?

- Честно говоря, их количество постоянно меняется. На сегодняшний день у нас в компании около 15 человек. Но это не все, кто работает на Украину, а только те, кто находятся в офисе физически. Вместе с тем, у нас большое количество специалистов, которые занимаются украинским направлением, но работают в Польше, Ирландии, Швейцарии и, конечно же, в США. Поэтому будет правильным сказать, что с Украиной работает намного больше людей в других офисах Google, чем в киевском.

- Какова динамика доходов подразделения?

- Точную динамику я назвать не могу, потому что это - закрытые данные. Корпорация по регионам не озвучивает финансовые результаты, а объявляет только общие цифры. В связи с этим, я не могу по этому вопросу ничего сказать, к сожалению. Однако рост доходов в Украине есть всегда, и он не прекращается даже в нынешней ситуации.

- Большая часть доходов корпорации Google формируется за счет рекламы. Как изменился рынок интернет-рекламы в Украине за последние несколько лет?

- Рынок изменился очень существенно. Если, к примеру, ещё 5 лет назад, когда мы только начинали активно сотрудничать с клиентами, всех интересовал только поиск и конверсии, но в какой-то момент люди стали хорошо понимать, что такое CPA (Cost Per Action - оплата интернет-рекламы только за определенные действия пользователей на сайте).

В последнее время начала активно расти видео-реклама, а это повлияло на динамику распределения доходов. Да и вообще, подход к рекламе меняется благодаря видео. Сейчас также активно начала появляться мобильная реклама.

То есть, рынок кардинальным образом изменился, все большее влияние оказывают современные рекламные методы, сложные стратегии, которые включают в себя разнообразного рода комбинации и методы продвижения в интернете.

- В дальнейшем такая тенденция сохранится?

- Естественно. Если вопрос с мобильной связью решится по-человечески и в стране появиться 3G, то мобильная реклама будет развиваться ещё большими темпами, потому что уже сейчас огромное количество пользователей в Украине применяют мобильные инструменты, чтобы заходить в сеть. По данным исследования, проведенного недавно по заказу Google, на сегодня уже 21% пользователей в Украине заходят в интернет через смартфоны. А в будущем, после внедрения новых технологий связи, мобильная интернет-реклама станет ещё более важным каналом продвижения.

- По данным исследовательского агентства InMind, Google уже несколько лет возглавляет список наиболее посещаемых интернет-ресурсов в Украине (ежемесячно около 70% интернет-пользователей хотя бы раз посещают сайт)…

- По-моему, сколько времени InMind ведет эту статистику, столько мы в ней находимся на первом месте. В рейтинге учитывается не только поисковая система, но и все сервисы Google, кроме YouTube - и Gmail, и Google Docs, и Google Maps, и другие сервисы. YouTube идет в этих отчетах отдельной строкой и недавно так же вышел на первое место по ежемесячному охвату пользователей в Украине.

- С чем, по вашему мнению, связаны такие высокие показатели среди украинской аудитории?

- Простой пример: когда корпорация начала интернационализироваться и выходить на другие рынки (в 2004 году), единственным популярным сайтом, у которого домашняя страница в Украине была на украинском языке, являлся Google. Мы с самого начала присутствия на отечественном рынке очень заботились о нем и думали о пользователях: вовремя запускали сервисы, исправляли баги (ошибки - УНИАН) и тому подобное.

- В этом году, согласно предписанию суда Евросоюза, Google начал по требованию интернет-пользователей удалять их личные данные из поисковой системы. Какая именно информация может быть удалена?

- Какая именно информация удаляется, я затрудняюсь сказать, так как решение суда не касается Украины, а только стран Европейского союза. Соответственно, мы не сталкивались с подобными случаями.

На самом деле суд вынес очень обобщенное и расплывчатое решение. Если вы посмотрите это предписание, то там указывается, что в случае обращения пользователя наша компания должна удалить «частную информацию», которая может нанести какой-то вред самому пользователю или срок действия которой якобы уже закончился. Соответственно, предписаний о том, что конкретно мы должны удалять, нам не дали. Google подходит к решению этого вопроса абсолютно самостоятельно: наши сотрудники, которые занимаются фильтрацией информации, принимают решения в рамках морали и общего понимания в компании.

Какая именно информация является опасной, а какая – устарелой, тяжело сказать. Очень тонкая грань в понятиях, из-за чего каждый отдельный случай рассматривается индивидуально.

- Может ли это предписание негативно отобразиться на принципе свободного доступа к информации в интернете?

- По нашему мнению, данного рода предписания вредят интернету. Это решение суда дает возможность людям, грубо говоря, править историю. Если удалять всё, что пользователи хотят удалить, то смысла информации в интернете вообще не будет. Например, вы написали, что человек не прав, а он говорит: «Я прав, и вы ничего не докажете, я иду в суд, и мы удаляем эту информацию».

Я понимаю, что интернет играет очень существенную роль в мире и кому-то хочется хоть частично влиять на информацию в сети, но это же - неправильно.

Думаю, что это - способ контроля сети, способ сделать так, чтобы интернет играл менее важную роль, и появились какие-то рычаги им управлять.

- Часто ли от украинских спецслужб поступают запросы на раскрытие личной информации пользователей и какие у вас вообще взаимоотношения с госорганами?

- Как работающая в Украине компания, мы придерживаемся украинского законодательства. Если нам приходит запрос, мы в любом случае на него отвечаем, но, в первую очередь, он отправляется в головной офис Google в Маунтин-Вью (США).

На моей памяти у нашей компании не было каких-либо проблем во взаимоотношениях с госорганами. По количеству запросов на раскрытие частной информации показатели по Украине близки к нулю.

- А наведывались ли в украинский офис Google правоохранительные органы?

- Украинский офис Google не управляет продуктами компании для Украины и не имеет доступа к информации, которую обычно запрашивают спецслужбы. Поэтому особо ничего по этому поводу мы сказать не можем.

- Сейчас в Украине очень остро стоит вопрос информационной безопасности. Учитывая то, что многие чиновники используют в работе почтовый сервис Gmail, есть ли гарантии безопасности аккаунтов пользователей и информации в почтовых переписках?

- Скажу честно, абсолютной безопасности не существует. При наличии ресурсов и желания можно взломать любой электронный ящик и получить доступ к любой информации. Другое дело, что некоторые системы намного дороже и сложнее взламывать.

В чем главное преимущество Gmail по сравнению с остальными почтовыми агентами? Во-первых, в нем все данные не хранятся в одном месте – они распределены в облаке. Просто прийти, изъять сервера и получить доступ к почтовым ящикам - невозможно.

Во-вторых, у нас есть такая функция, как двухуровневая верификация аккаунта, то есть, когда пользователь вводит вначале пароль, а потом ещё код, отправленный в SMS-сообщении на указанный номер мобильного телефона. Это существенно увеличивает надежность аккаунта. После внедрения данной функции у нас количество взломов уменьшилось чуть ли не в несколько тысяч раз, поскольку для того, чтобы сымитировать код, нужно, как минимум, иметь доступ к мобильному телефону человека, который его генерировал.

- В связи с последними событиями в Украине большую популярность в интернете получил видео-сервис YouTube. Какая статистика использования этого ресурса в нашей стране?

Гендиректор представительства Google в Украине Дмитрий Шоломко / Фото УНИАН

- Если смотреть на данные того же агентства InMind, то в последнее время по месячному охвату аудитории YouTube даже стал опережать Yandex. YouTube прочно стоит на 4-м месте по месячному охвату пользователей.

На фоне последних событий Украина очень хорошо восприняла прямое вещание в интернете. Украинские каналы прямого вещания, такие как «Эспресо ТВ», «Громадське ТВ», - одни из лидирующих каналов в мире по количеству просмотров. На самом деле, это - большое достижение, и YouTube помог этим каналам добиться такого успеха.

С начала запуска YouTube у нас были уникальные проекты прямых трансляций музыкальных событий в Украине. Например, для музыкального проекта Святослава Вакарчука «Брюссель» мы делали прямую трансляцию его концерта в YouTube. Это, по-моему, была первая в Восточной Европе онлайн-трансляция музыкального концерта, и по количеству зрителей мы превосходили некоторые большие мероприятия, которые потом проходили в Лондоне и Москве.

Кроме того, «1+1 медиа» была первой телекомпанией в мире, которая показывала футбольные матчи Лиги чемпионов в прямом эфире на YouTube.

- Недавно появилось информация о том, что инвестиционное подразделение корпорации Google намерено вложить в европейские стартапы 100 млн долл. Есть ли шанс у отечественных IT-проектов войти в инвестиционный портфель Google?

- Есть два фактора, в связи с которыми украинские проекты могут не быть проинвестированы Google. Во-первых, я не знаю ни одного существенного стартапа, который был бы действительно зарегистрирован в Украине. Если вы детально посмотрите на наше стартап-комьюнити, то когда речь начинает заходить об инвестициях, договорах и тому подобное – становится очевидным, что все отечественные проекты зарегистрированы в оффшорных зонах. Так, к сожалению, обстоят дела из-за того, что в нашей стране законодательство построено таким образом, что стартаперы вынуждены выкручиваться. У нас нет ни одного фонда, ни одного стартапа, который бы получал финансирование как украинское юрлицо.

Во-вторых, фактор военной агрессии. Исторический факт: когда одна большая страна атакует маленькую, то последняя на некоторое время становится изгоем. Инвесторы боятся вкладывать деньги в нее до тех пор, пока угроза военного вторжения полностью не снята. Например, Грузия. Эта страна пришла в себя и стала получать инвестиции только через три года после того, как война закончилась.

- То есть, для Украины в ближайшие несколько лет перспективы туманные?

- Пока законы не изменятся, никто в нашу страну инвестировать в IT не будет. Нужно упрощать законодательство и внешнеэкономическую деятельность. Необходимо сделать так, чтобы инвесторам было выгодно финансировать в нашу страну. В тех условиях, которые существуют на данный момент, вести нормальную инвестиционную деятельность в Украине невозможно, не нарушая законы.

- Давайте поговорим о нашумевшем гаджете компании - умных очках GoogleGlass. Можно ли официально купить устройство в Украине?

- На сегодняшний день официально Google Glass продаются только в США. Как правило, Google не занимается распространением гаджетов за пределами США. Это делают чаще всего партнеры. Я могу предположить, что даже если когда-то компания примет решение официально продавать Google Glass в Украине, то это произойдет не раньше, чем через несколько лет.

- Есть ли какие-то технические преграды для использования этого устройства в нашей стране?

- В принципе, любое устройство можно применить в Украине. Однако в виду того, что у нас не развиты новые технологии связи, возникает вопрос: можно ли использовать все преимущества этого устройства? Пока нет 3G и хороших сетей, нет смысла в использовании гаджета в Украине.

- Каковы наиболее актуальные планы компании на украинском рынке на текущий момент?

- Для начала необходимо пережить нынешнюю ситуацию на востоке страны. В таких условиях очень тяжело развивать бизнес. Сейчас главная миссия компании Google в Украине – сделать так, чтобы как можно меньше было паники на рынке и как можно меньше эмоциональных и нелогичных решений принималось. То есть, сделать так, чтобы последствия текущих событий в будущем были минимальными.

Вместе с тем, наша глобальная стратегическая задача – сделать все продукты Google, которые уже доступны во всем мире, доступными для пользователей в Украине. Например, на недавно запустили музыкальный сервис Google Play Music.

То же самое касается работы с девелоперами. Уже действует возможность для украинских девелоперов получать деньги за разработку и продажу приложений через Google Play.

- Украина известна на международной арене своими специалистами в сфере информационных технологий. Планируете ли вы расширять штат сотрудников и привлекать в компанию отечественных «айтишников»?

- На сегодняшний день в Украине нет девелоперского офиса Google. В дальнейшем мы планируем расширять штат сотрудников, но не за счет привлечения «айтишников». Девелоперские офисы в корпорации централизованные и Google давно отошел от системы, когда в каждой стране открывается офис по разработке каких-то продуктов.

Сейчас европейский девелоперский офис находится в Цюрихе, там работают много украинских разработчиков. Много украинцев также работают в Чикаго, Нью-Йорке, Калифорнии, Дублине. Это - те центры, где фактически происходит разработка продуктов для Google в целом.

- Корпорация Google не жалеет денег для создания комфортных условий труда для своих сотрудников. Рассматривали ли вы возможность открытия в Украине такого же офиса, как, например, в Нью-Йорке - с игровой комнатой и зоной для релакса?

- Мы работаем над этим. На самом деле у нас в Восточной Европе офисов Google такого масштаба, как те, которые люди видят на фотографиях, нет. Чтобы начать создавать такой офис, в первую очередь, необходимо иметь большой штат сотрудников. Сначала нам необходимо нарастить персонал, а потом уже будем расстраиваться в Украине. Это, правда, не будет офис на 800 человек, но под то количество сотрудников, которое мы видим через год или два, мы построим хороший офис.

Антон Кулиш (УНИАН)

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