Египет построит "второй" Суэцкий канал

Египет планирует построить дублер Суэцкого канала, передает ПРАЙМ со ссылкой на Reuters.

Об этом намерении заявил председатель совета директоров компании-оператора канала Мохаба Мамиша.

Читайте такжеЕгипет ввел специальный налог на богатыхСтоимость проекта оценивается в 4 миллиарда долларов. Строительство займет около 5 лет, в нем примут участие более 20 египетских компаний.

Работы будут проходить под контролем армии во избежание провокаций со стороны радикалов. Длина дублера составит 72 километра.

Строительство станет частью более широкого многомиллиардного проекта по стимулированию международной торговли через порт Суэц.

Суэцкий канал - одна из важнейших мировых транспортных артерий, через которую из Европы в Азию и обратно, не совершая длительного плавания вокруг Африки, ежедневно проходят десятки судов. Он был открыт для судоходства в ноябре 1869 года.

Ежегодно канал приносит Египту до 5 миллиардов долларов.