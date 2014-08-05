Билеты на поезда "Интерсити+" подорожали на 20%

Отмена льготной нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) услуг по перевозке пассажиров скоростными поездами категории "Интерсити+", предусмотренная в новом Налоговом кодексе Украины, приведет к удорожанию стоимости проездных документов на такие поезда на 20%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Услуги по перевозке пассажиров скоростными электропоездами «Интерсити+» с 4 августа 2014 года, из-за изменений в законодательстве, облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 20%», - сказано в сообщении.

Эти изменения предусмотрены Законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины», принятым Верховной Радой 31 июля и подписанным президентом Украины Петром Порошенко 1 августа, и вступили в силу 3 августа.

Со времени запуска в Украине скоростных поездов «Интерсити+» при оформлении проездных документов пассажиры оплачивали стоимость проезда без НДС, что было введено для снижения стоимости билетов и популяризации новых поездов среди населения, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» заявила о намерениях повысить стоимость проезда в пассажирских поездах внутреннего сообщения в два этапа - на 10% в июле и октябре текущего года во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+".

Верховная Рада 31 июля приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины", в частности, предусматривающий отмену налогообложения по нулевой ставке НДС услуг по перевозке пассажиров скоростными поездами категории "Интерсити+".