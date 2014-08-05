Террористы на Донбассе взорвали 17 мостов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«В общей сложности на Донбассе террористами повреждено 17 мостов с разными степенями разрушения. Значительная часть из них еще не восстановлена из-за постоянных обстрелов», - сказал Лысенко.

В то же время он заметил, что инженерные подразделения сил АТО в кратчайшие сроки пытаются навести понтонные переправы, которые выдерживают десятки тонн нагрузки. В частности, из Днепропетровска в Донецкую и Луганскую области переправлено около 100 секций понтонов, которые будут сооружены вместо поврежденных мостов.

Читайте такжеВоенные инженеры восстановили четыре моста, уничтоженные террористамиКак сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, которые финансируются Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В июле украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской области. При этом военные продолжают вести операцию по освобождению Донбасса от боевиков.