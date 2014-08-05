Террористы нанесли «Укрзализныце» ущерб почти на 600 млн гривень

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в результате действий террористов на востоке страны получила ущерб в объеме порядка 600 млн грн из-за повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на главу ведомства Бориса Остапюка.

«Ущерб, нанесенный отрасли из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на востоке Украины, составляет почти 600 млн грн. И это не окончательные данные, поскольку часть объектов еще нуждается в обследовании», - сказано в сообщении.

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По словам Остапюка, в настоящее время «Укрзализныця» задействовала 10 тысяч своих работников для проведения ремонтных работ на железнодорожных объектах, поврежденных в ходе боевых действий на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 5 августа министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак и генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк проинспектировали ход выполнения восстановительных работ на разрушенных объектах в Славянске и Красном Лимане.

По состоянию на 1 августа специализированные подразделения железных дорог Украины провели ремонт на сумму 1 млн грн на 66 объектах путевого хозяйства из 90 объектов, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

За шесть месяцев 2014 года на железных дорогах Украины произошло 230 случаев незаконного вмешательства посторонних лиц в деятельность железных дорог. В результате было задержано движение 234 поездов.