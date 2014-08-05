«Укрзализныця» задействовала 10 тыс. работников для восстановления ж/д объектов на Донбассе

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») задействовала 10 тысяч своих работников для проведения ремонтных работ на объектах железнодорожной инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, 5 августа министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак и генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк проинспектировали ход выполнения восстановительных работ на разрушенных объектах в Славянске и Красном Лимане.

«В восточных регионах трудятся 10 тысяч железнодорожников, которые выполняют социальную миссию. Ведь от оперативного ремонта поврежденных мостовых переходов, путей, электросетей, станций зависит возобновление промышленной жизни восточных регионов, обеспечение перевозок грузов горно-металлургического комплекса», - цитирует пресс-служба Остапюка.

Согласно сообщению, министр инфраструктуры, глава "Укрзализныци", а также представители местной власти Славянска посетили городскую школу-интернат для детей-сирот, а также железнодорожный вокзал, где 18 июля были завершены восстановительные работы.

«Гендиректор и министр инфраструктуры одобрили работу строительно-монтажных подразделений, которые оперативно отремонтировали поврежденные перрон вокзала, фасад здания, кровлю, заменили стеклопакеты. Сегодня вокзал Славянска обслуживает пассажиров в обычном режиме», - сообщает «Укрзализныця».

Министр инфраструктуры поручил железнодорожникам до конца лета восстановить поврежденные помещения школы-интерната в освобожденном Славянске. В свою очередь, глава железнодорожной отрасли дал поручение покрасить кровлю здания в цвета национальной символики, отметив, что «сине-желтые цвета будут формировать чувство патриотизма у детей». В настоящее время в школе-интернате находятся около 300 воспитанников, однако это учебно-воспитательное учреждение может принять почти 500 детей.

Восстанавливать другие социальные объекты Славянска, в частности школы и детсады, местной власти будет помогать специальное подразделение Мининфраструктуры – Госспецтрансслужба.

Также был проинспектирован ход восстановительных работ в участковой больнице станции Красный Лиман Донецкой железной дороги, где, начиная с 17 июля, работники Донецкой, Приднепровской, Южной и Одесской железных дорог за счет средств «Укрзализныци» проводят капитальный ремонт, завершить который планируется к концу лета.

По словам Остапюка, «Укрзализныця» оценивает ущерб, нанесенный железнодорожной отрасли в результате боевых действий на востоке страны, в 600 млн грн. Однако это не окончательные данные, поскольку часть объектов все еще нуждается в обследовании.

В настоящее время восстановительные работы продолжаются и на станции Красный Лиман, где проводится ремонт платформы, здания вокзала, багажного отделения, мастерской, компрессорных, контрольно-измерительного пункта и других сооружений.

«Для возрождения жизнеобеспечения городов важны сплоченность и консолидация усилий. Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разрушений», - отметил Остапюк.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль по итогам 2014 года может потерять до 3 млрд грн.

По состоянию на 1 августа специализированные подразделения железных дорог Украины провели ремонт на сумму 1 млн грн на 66 объектах путевого хозяйства из 90 объектов, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.