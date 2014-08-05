Глава «Укрзализныци» передал спецбатальону «Киев-1» боевую разведывательно-дозорную машину

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Борис Остапюк передал батальону патрульной службы милиции особого назначения «Киев-1» боевую бронированную разведывательно-дозорную машину для проведения антитеррористической операции на востоке страны. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, 5 августа руководитель «Укрзализныци», министр инфраструктуры Максим Бурбак и начальник Южной железной дороги Николай Уманец провели встречу с бойцами спецбатальона «Киев-1» в районе города Изюм Харьковской области.

«Генеральный директор «Укрзализныци» подарил спецбатальону боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, которую оснастили дополнительными защитными элементами на заводе в Харькове. Такая техника защищает бойцов от пуль и осколков, характеризуется высокой проходимостью, способной преодолевать большие рвы и траншеи», - сказано в сообщении.

Остапюк также сообщил о планах обеспечить украинских бойцов двумя бронированными внедорожниками.

«Сегодня подразделения, которые защищают Украину, нуждаются в поддержке по материально-техническому обеспечению. Я верю, что усилия всех неравнодушных людей, наша сплоченность и забота о тех, кто на передовых позициях защищает территориальную целостность государства, мир и спокойствие жителей, помогут бойцам выстоять и освободить территорию от жестоких захватчиков», - цитирует пресс-служба главу железнодорожной отрасли.

Как сообщал УНИАН, 6 июня руководство "Укрзализныци" приобрело через учреждение государственного «Ощадбанка» казначейские обязательства «Военные» на сумму 35 тыс. грн, средства от реализации которых были направлены на нужды украинской армии.

Справка УНИАН. Батальон патрульной службы милиции особого назначения «Киев-1» был создан в середине апреля в структуре столичного главка милиции.