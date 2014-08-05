В Красном Лимане за рекордные сроки построили новый мост

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, новая переправа появилась вблизи села Закотное Краснолиманского района, где в июне велись ожесточенные бои. Тогда террористы взорвали стационарный мост через реку.

Переправу открыли Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак, председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута и первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков.

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Понтонный мост построили военные Государственной службы специального транспорта. Его длина - почти 100 метров. Теперь автомобилистам не нужно осуществлять объезд в десятки километров.

Перед началом строительных работ территорию тщательно проверили саперы, которые до этого проводили разминирование Славянска и возводили там семидесятиметровый мост.

«Мы начали проектные работы по всем взорванным мостам. Восстановление разрушенной инфраструктуры в Донбассе контролируют лично Премьер-министр и Президент Украины», - сообщил Бурбак.

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В свою очередь Тарута отметил, что террористы целенаправленно уничтожают автомобильные и железнодорожные мосты, разрушают коммунальное хозяйство. Вместе с тем, подчеркнул он, областная власть вместе с правительством активно работают над скорейшим восстановлением поврежденных объектов.