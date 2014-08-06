Вокзалы в Донецке и Ясиноватой работают в штатном режиме

Донецкая железная дорога (ДЖД) опровергает появившуюся в социальных сетях информацию о том, что железнодорожные вокзалы в Донецке и Ясиноватой приостановили работу, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«В социальных сетях появилась информация, что вокзалы Донецк и Ясиноватая якобы не работают. Пресс-служба Донецкой железной дороги заявляет, что эти сведения не соответствуют действительности. Железнодорожные вокзалы станций Донецк и Ясиноватая работают в штатном режиме: пассажиры обслуживаются в кассах, прибывают и отправляются поезда», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, Донецкая железная дорога отмечает, что как при отправлении, так и по прибытии некоторых поездов существуют задержки по времени, что объясняется необходимостью корректирования графика движения в оперативном порядке, а иногда и маршрута курсирования поездов в целях обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожников.

В пресс-службе подчеркнули, что при планировании поездки пассажирам необходимо обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Донецкая железная дорога отменила отправление пассажирских поездов из Луганска в связи с нестабильной обстановкой на Донбассе, а с 27 июля – из Киева. Также с 30 июля ДЖД изменила маршруты пассажирских поездов, курсирующих до станции Донецк и Мариуполь и обратно.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

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