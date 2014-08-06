«МТС Украина» хочет восстановить связь в Крыму с помощью других операторов

Сотовый оператор «МТС Украина» обратился к другим украинским операторам, которые предоставляют услуги связи на территории аннексированного Крыма, с просьбой помочь организовать технический роуминг в их сетях для восстановления связи на полуострове.

Об этом сообщила компания на официальной странице в социальной сети Facebook.

«Мы обратились к другим украинским операторам, которые осуществляют деятельность на территории полуострова, с просьбой помочь организовать технический роуминг в их сетях в качестве временного решения для скорейшего восстановления связи. В настоящее время наши коллеги по рынку прорабатывают возможность оперативной реализации этого решения», - говорится в сообщении.

При этом в «МТС Украина» в очередной раз опровергли информацию о причастности компании к умышленному отключению мобильной связи в Крыму.

«МТС Украина» категорически заявляет о том, что действия, которые привели к остановке оборудования оператора в Крыму, находятся вне деятельности компании», - сказано в сообщении.

В свою очередь в компании «Киевстар» подтвердили обращение «МТС Украина», однако пока не прокомментировали готовность предоставить технический роуминг оператору в Крыму.

«Мы сейчас изучаем эту возможность и формируем нашу позицию относительно того, насколько это возможно сделать технически и организационно», - сообщил на пресс-конференции директор по корпоративным коммуникациям «Киевстар» Михаил Шуранов.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии.

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21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

4 августа власти России запустили в аннексированном Крыму работу нового российского сотового оператора «К-Телеком». По словам начальника управления Вадима Дворяненко, компания является правопреемником «МТС Украина».

5 августа «МТС Украина» заявила об отсутствии мобильной связи в городе Симферополь. По данным СМИ, сегодня, 6 августа, связь была отключена также в Севастополе и других городах полуострова.