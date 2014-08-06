Назначен президент Николаевского судозавода "Океан"

Хозяйственный суд Николаевской области назначил президентом одного из крупнейших в Украине судостроительных заводов "Океан" (г. Николаев) Валерия Морозова, сообщила пресс-служба "Океана".

В сообщении сказано, что результатом данного решения является прекращение сотрудничества владельцев завода "Океан" с группой «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского, которая последние несколько лет оперативно управляла заводом, после чего "Океан" обанкротился. Компании, по некоторым сведениям, близкие к «Смарт-Холдингу» и, по мнению акционеров, грубо нарушившие законодательство и ставшие крупными кредиторами завода на основании ничем не обеспеченных сделок, сейчас являются ответчиками в судах.

По данным пресс-службы, решением суда также сменили арбитражного управляющего в процессе продолжающегося банкротства предприятия "Океан".

Новое руководство подтверждает, что все заказчики и партнеры, чьи заказы находятся на текущем исполнении, получат полный доступ к инфраструктуре завода и будут иметь полную и компетентную поддержку со стороны всего коллектива предприятия

С "Океаном" уже сегодня налаживают контакты отечественные и иностранные заказчики с намерением длительного сотрудничества в области судостроения, судоремонта, металлообработки и перевалки, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил профильным министерствам и местным органам власти в Николаевской области разобраться в причинах остановки судостроительного завода «Океан» и проработать возможность восстановления производства на других судостроительных заводах Николаевской области.

Справка УНИАН. Николаевский судостроительный завод "Океан", который был основан в 1951 году, сейчас является публичным акционерным обществом и специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Предприятие расположено в южной части города Николаева на левом берегу реки Южный Буг с открытым выходом к Черному морю. За 60-летнюю историю на верфи построено более 400 технически сложных судов общим дедвейтом более 4 млн тонн.

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Вместе с тем, с 2012 года завод находится в сложном финансовом положении, а 1 ноября 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал публичное акционерное общество "Николаевский судостроительный завод "Океан" банкротом и открыл ликвидационную процедуру. В мае 2014 года Высший хозяйственный суд Украины отменил это постановление.