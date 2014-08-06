Террористы продолжают разрушать станции Донецкой железной дороги

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Сепаратисты продолжают уничтожать железнодорожную инфраструктуру. Накануне, пытаясь разрушить непарный путь горловины станции Булавин, террористы несколько раз намеренно проехали по ней танком», - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, в течение последних двух недель повреждены пути и стрелочные переводы станций Доломит, Электрическая, им. Кашпарова, Никитовка, Торез, Луганск, Донецк и Горловка.

В пресс-службе отмечают, что работа основных грузовых железнодорожных узлов Дебальцево и Никитовка остается фактически парализованной, на станции Дебальцево продолжаются работы по разминированию. На станции Никитовка взорваны крестовина и стрелочный перевод, на станции Торез - три колеи общей протяженностью 1,5 м.

Вместе с тем, на станции Дебальцево-Пассажирская объемы повреждений уточняются, а детальное обследование пока невозможно.

На станции Донецк и им. Кашпарова разрушены рельсошпальные решетки, на станции Луганск - шесть железобетонных шпал и рельс переводной кривой, на станции Горловка и Кондрашевская-Новая - стрелочные переводы, а на станции Изварино - устройства теплового контроля подвижного состава.

Также сообщается, что террористы повредили контактную сеть и электрооборудование на станциях Красный Лиман, Еленовка, Насветевич, Никитовка, Галута, Бирюково, Должанская, Булавино, Дебальцево-Сортировочная, Славянск, Славянск-курорт, Донецк, Донецк-Северный, Кожушко, Шпичкино, Доля, и в настоящее время на многих из них отсутствует электроснабжение.

Помимо этого, значительный объем повреждений террористы нанесли железнодорожным пассажирским вокзалам станций Славянск, Красный Лиман, Рубежное, Переездная – «полный перечень вокзалов, станций и объем повреждений до завершения боевых действий определить невозможно».

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» из-за нанесенных террористами повреждений объектам железнодорожной инфраструктуры на востоке Украины запретила отправку грузов более чем на 50 станций Донецкой железной дороги.

Начиная со второй половины мая на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны достигает 600 млн грн, при этом, в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, по прогнозам ведомства, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.