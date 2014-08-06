Южная и Приднепровская железные дороги начали процесс реорганизации

Государственные предприятия "Приднепровская железная дорога» (ПЖД) и «Южная железная дорога» (ЮЖД) начали процесс реорганизации в рамках реформирования железнодорожной отрасли Украины. Об этом сказано в объявлениях, опубликованных в газете "Урядовый курьер" №140.

В частности, согласно правительственному постановлению №200 от 25 июня о преобразовании Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в публичное акционерное общество, приказу Министерства инфраструктуры Украины от 9 июля №301 и приказу "Укрзализныци" от 14 июля №389-Ц/од о реорганизации предприятий и учреждений железнодорожного транспорта общего пользования путем слияния в ПАО "Украинская железная дорога", государственный регистратор внес запись о прекращении ЮЖД как юридического лица.

Срок предъявления претензий кредиторами – два месяца с момента опубликования данного объявления.

Соответствующее объявление размещено и по Приднепровской железной дороге. Срок предъявления претензий кредиторами – до 17 сентября 2014 года.

Как сообщал УНИАН, правительство 25 июня приняло решение преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Правительство намерено включить в состав Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» 62 предприятия разной формы собственности в рамках реформирования «Укрзализныци». Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

В июле "Укрзализныця" в рамках реформирования приступила к инвентаризации своего имущества и оценке активов.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.