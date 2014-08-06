"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Киев – Ужгород

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на 8 и 10 августа 2014 года дополнительный поезд №207К/207Л сообщением Киев – Ужгород – Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №207К по маршруту Киев – Ужгород отправится из столицы 8 августа в 17:30 и прибудет в Ужгород в 09:31. В обратном направлении поезд №207Л отправится 10 августа в 13:21 и прибудет в столицу в 06:17.

Поезд, соединяющий столицу с Ужгородом, будет делать остановки на станциях Казатин-1, Винница, Хмельницкий, Подволочиск, Тернополь, Злочев, Львов, Стрый, Сколе, Славское, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты, Мукачево и Батево.

«Железнодорожники постоянно анализируют спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов) назначают дополнительные поезда и увеличивают количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, на период с 11 июля по 1 августа «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд №269К/269Л сообщением Киев - Ивано-Франковск, который курсирует через день, а также поезд № 577/578 Кременчуг – Львов, который будет курсировать через день начиная с 18 августа.

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Ранее «Укрзализныця» также назначила дополнительный поезд № 213/214, соединяющий столицу с Кременчугом. Этот поезд будет отправляться из Кременчуга с 31 июля по 31 августа по четвергам и воскресеньям, а из Киева - с 1 августа по 1 сентября по пятницам и понедельникам.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.