«Укрзализныця» перевозит соль компании «Артемсоль» по альтернативному маршруту

Железные дороги Украины обеспечивают перевозку продукции крупнейшего в Украине производителя соли государственного предприятия «Артемсоль», производственные мощности которого находятся в Донецкой области, по измененному маршруту, так как железнодорожное сообщение по обычному маршруту было прервано из-за повреждения террористами объектов инфраструктуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), об этом заявил глава ведомства Борис Остапюк во время своего визита в Донецкую область 5 августа.

Как отмечают работники «Артемсоли», с 21 июля по 1 августа в связи с боевыми действиями в Донецкой области предприятие не имело возможности отгрузить свою продукцию с помощью железнодорожного транспорта, а автотранспортные средства не могут справиться с довольно большими объемами груза.

«Основными железнодорожными направлениями для транспортировки продукции предприятия являются железнодорожные ветки через станции Красный Лиман и Никитовка. Из-за боевых действий в районе станции Никитовка города Горловка было невозможно осуществлять ремонт железнодорожных путей и подавать подвижной состав к станции Соль. В направлении станции Красный Лиман разрушен железнодорожный мост через реку Северский Донец. В случае его восстановления предприятие могло бы ежесуточно грузить около 100 вагонов с солью», - сообщили работники «Артемсоли».

В пресс-службе отметили, что, несмотря на действия террористов по блокированию движения поездов на железнодорожных станциях и повреждению путей, мостов и электросети, железнодорожники обеспечили перевозку соли из Донецкой области по альтернативному маршруту. В частности, с начала августа вагоны с солью курсируют от станции Соль через Артемовск - Ступки - Часовой Яр - Краматорск до станции Баглей в направлении Днепродзержинска, где находится одно из крупнейших химических предприятий Украины «Днепроазот».

«В августе в среднем за сутки нагружаем 20 вагонов соли. Большинство продукции перевозится на предприятие «Днепроазот». Из-за невозможности в нынешних условиях осуществлять железнодорожные перевозки по электрифицированному направлению мы перевозим соль по другому маршруту, неэлектрифицированному, с локомотивной тягой в тех объемах, в которых позволяет пропускная способность участка», - цитирует пресс-служба Остапюка.

Согласно сообщению, для обеспечения перевозки груза в направлении станции Красный Лиман глава железнодорожной отрасли поручил в кратчайшие сроки восстановить движение по четному пути железнодорожного моста через реку Северский Донец 442 км перегона Ямполь - Северск.

Железнодорожники уже с 4 августа приступили к ремонту моста через реку. В частности, вместо разрушенного железобетонного прогонного строения временно будет использовано металлическое. Возобновить движение по одному пути моста планируется до конца недели.

«Во избежание дефицита соли на рынке Украины предприятие переформатировало свою работу и направляет усилия на организацию отгрузки продукции автотранспортом. Но при полной загрузке мощностей предприятия на отгрузку продукции автотранспортом удовлетворить спрос потребителей будет невозможно, поэтому восстановление перевозок железнодорожным транспортом является крайне важным», - отметили в «Артемсоли».

Как сообщал УНИАН, в конце июня в ряде СМИ прошла информация, что в результате военных действий в Донецкой области предприятие «Артемсоль» взорвано и прекратило работу. Предприятие сразу же опровергло эту информацию, однако она все равно спровоцировала ажиотажный спрос на соль в продовольственных магазинах Харькова, Запорожья и Киева.

Ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны достигает 600 млн грн, при этом, в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, по прогнозам ведомства, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Артемсоль" является крупнейшим предприятием по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности предприятия расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 22 страны.