Россия запрещает транзитные рейсы украинских авиакомпаний
11:48, 07 августа 2014Транспорт/Связь
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Россия прекращает транзитные рейсы украинских авиакомпаний через свою территорию.
Россия прекращает транзитные рейсы украинских авиакомпаний / ukrnews24.net
Россия приняла решение прекратить транзитные рейсы украинских авиакомпаний через свою территорию в ряды стран, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.
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"Россия прекращает транзитные рейсы украинских авиакомпаний через воздушное пространство РФ в Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию", - сказал он в четверг на заседании правительства.
Как сообщал УНИАН, обыкновенные акции ОАО "Аэрофлот" рухнули почти на 6% на фоне обсуждения российскими властями введения ограничений или запрета транзитных полетов европейских авиакомпаний из Европы в Азию через территорию России.
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