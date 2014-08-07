Россия запрещает транзитные рейсы украинских авиакомпаний

Россия приняла решение прекратить транзитные рейсы украинских авиакомпаний через свою территорию в ряды стран, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

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"Россия прекращает транзитные рейсы украинских авиакомпаний через воздушное пространство РФ в Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию", - сказал он в четверг на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, обыкновенные акции ОАО "Аэрофлот" рухнули почти на 6% на фоне обсуждения российскими властями введения ограничений или запрета транзитных полетов европейских авиакомпаний из Европы в Азию через территорию России.