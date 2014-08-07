Россия готовит ответ на санкции Запада против «Добролета», летавшего в Крым

Россия готовит ответные шаги на санкции Запада против российской авиакомпании «Добролет», летавшей в Крым.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на заседании правительства.

«Мы прорабатываем меры, которые могут стать ответом на санкции ЕС против российской авиакомпании «Добролет» за те рейсы, которые выполнялись в Симферополь», - сказал Медведев и напомнил, что первый и пока последний российский лоукостер приостановил свою деятельность 4 августа из-за санкций.

Он отметил, что в таких условиях правительство РФ рассматривает ряд ответных шагов, но это не означает, что они будут мгновенно введены.

В частности, сказал Медведев, речь идет о запрете использования воздушного пространства РФ для транзитных рейсов европейских и американских авиакомпаний в регионы Восточной Азии.

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Медведев сообщил, что правительство прорабатывает вопрос об изменении точек входа и выхода в воздушное пространство РФ для регулярных и чартерных рейсов европейских компаний, что скажется на цене билетов.

Также он заявил, что Россия готова пересмотреть правила использования транссибирских маршрутов.

«Хотел бы подчеркнуть, что эти меры не вводятся, а в случае введения могут использоваться и все вместе, и по отдельности», - сказал Медведев и заявил, что это приведет к росту расходов западных авиакомпаний.

Как сообщал УНИАН, российская авиакомпания «Добролет», летавшая в аннексированный Крым, приостановила все полеты из-за санкций ЕС и аннулирования договоры лизинга воздушных судов Boeing-737-800.