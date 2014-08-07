«Укрзализныця» в июле увеличила среднесуточную погрузку зерновых на 12%

Железные дороги Украины в июле увеличили среднесуточную погрузку зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 815 вагонов с 728. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") со ссылкой на главное управление перевозок ведомства.

Согласно сообщению, железные дороги в июле погрузили 1,5 млн тонн зерновых грузов, в том числе 1,28 млн тонн зерна, из которых 1,14 млн тонн были отправлены на экспорт в порты, а на внутренний рынок – 144,5 тыс. тонн.

«Укрзализныця» задействовала в июле 658 вагонов для перевозки зерна, что на 71% больше планового показателя и на 8% больше показателя за июль 2013 года.

Рабочий парк отечественных зерновозов в июле составил 12 098 вагонов, из них нагруженных - 2651, порожних - 9447. «Такого количества специализированных вагонов достаточно, чтобы перевозить 3,9 млн тонн зерновых грузов ежемесячно», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-июне 2014 года увеличили перевозку зерновых грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26% - до 11,5 млн тонн.

Объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократился по сравнению с 2012 годом - до 21,8 млн тонн.

Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.