Киевская детская железная дорога перевезла более 13 тысяч пассажиров

Киевская детская железная дорога с начала поездной работы 1 мая текущего года перевезла более 13 тыс. пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

В частности, столичная детская магистраль перевезла 10 974 взрослых пассажира и 2 172 детей.

Согласно сообщению, детский поезд курсирует между двумя станциями «Яблонька» и «Вишенка».

«Все желающие могут насладиться живописным ландшафтом Сырецкого парка города Киева из окон детского поезда по субботам, воскресеньям и в праздничные дни. Малая Юго-Западная железная дорога завершает сезон-2014 вместе с окончанием летних школьных каникул - 26 августа», - подчеркнули в пресс-службе.

Справка УНИАН. Малая Юго-Западная железная дорога – детская железная дорога, а также учреждение внешкольного образования в Киеве, в котором дети проходят подготовку по железнодорожным специальностям. Киевская детская железная дорога была открыта 2 августа 1953 года в Сырецком парке.