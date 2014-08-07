Населенность нового поезда Киев - Рахов достигает 100%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, «Укрзализныця» на период по 5 сентября включительно реализовала 4,2 тыс. билетов на этот поезд в направлении Рахова, а также более 5 тыс. проездных документов в направлении столицы.

В частности, «Укрзализныця» реализовала на 9 и 10 августа 99% билетов, на 12, 15 и 18 августа - более 60%, на 11 и 26 августа - более 70%, на 16 августа - около 80%.

По словам начальника пассажирской службы Львовской железной дороги Богдана Яворского, такой маршрут актуален на сегодняшний день и, в случае достаточного пассажиропотока, железнодорожники рассмотрят возможность увеличения количества вагонов в составе этого поезда, а также периодичности курсирования.

«Сегодня этот поезд курсирует через день в составе 12 вагонов. Если такая высокая населенность будет по итогам месяца, чтобы можно было сориентироваться в пассажиропотоке и в будние дни, и на выходных, то мы рассмотрим возможность перевода поезда в ежедневный режим, а также при необходимости, технологически можем добавить еще два вагона, чтобы их курсировало 14», - цитирует пресс-служба Яворского.

В сообщении подчеркивается, что местные жители обратились к железной дороге с просьбой добавить несколько остановок в горных городках и больших селах, а также выразили благодарность генеральному директору «Укрзализныци» Борису Остапюку и начальнику Львовской железной Богдану Пиху за возможность без пересадок добираться в столицу, а также за недавно обновленный вокзал станции Рахов.

Как сообщал УНИАН, решение о введении нового прямого железнодорожного сообщения между столицей Украины и городом Рахов в Закарпатье с августа 2014 года было принято по инициативе главы «Укрзализныци» Бориса Остапюка в ходе встречи с общественными активистами.

Поезд №457/458 курсирует из Киева через день по нечетным числам, а из Рахова - через день по четным, с остановками на станциях Чертков, Хмельницкий, Тернополь, Ворохта, Залещики, Коломыя, Яремче и Винница.

Поезд сформирован из 12 пассажирских вагонов, из них 5 купейных и 7 плацкартных вагонов.