«МТС Украина» возобновила мобильную связь в Крыму

Один из крупнейших украинских сотовых операторов «МТС Украина» сообщает о возобновлении 7 августа в 19.30 предоставления услуг связи на территории оккупированного Крыма.

«Обслуживание абонентов «МТС Украина» организовано на основе одностороннего технического роуминга и осуществляется в соответствии с универсальным тарифом, условия которого максимально приближены к условиям тарифов, которыми крымские абоненты пользовались ранее», - сообщается в пресс-релизе компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе оператора, услугу роуминга для «МТС Украина» предоставила новообразованная российская компания «К-Телеком».

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«У нас двое суток не было связи в Крыму. Возникла экстраординарная ситуация, поэтому мы обращались ко всем операторам и просили их помочь в срочном порядке организовать обслуживание абонентов на их сетях. К сожалению, украинские операторы оказались в большей степени конкурентами и по каким-то причинам не особо торопились нам предоставить каналы связи. Поэтому мы обратились к компании «К-Телеком», которая через швейцарский хаб предоставила нам возможность использовать их сеть», - сообщила начальник отдела по связям с общественностью «МТС Украина» Виктория Рубан.

При этом она отметила, что компания продолжает рассматривать возможность организации технического роуминга в сетях других украинских операторов.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

4 августа власти России запустили в аннексированном Крыму работу нового российского сотового оператора «К-Телеком». По словам начальника управления Вадима Дворяненко, компания является правопреемником «МТС Украина».

С 5 августа в Симферополе, Севастополе и других городах Крыма началось отключение мобильной связи оператора «МТС Украина». В компании отметили, что из-за отсутствия возможности управлять всеми важными элементами сети работа оператора в Крыму была «полностью парализована».

После этого компания обратилась к другим операторам, которые предоставляют услуги связи на территории аннексированного Россией Крыма, с просьбой помочь организовать технический роуминг в их сетях для восстановления связи на полуострове.