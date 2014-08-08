Железнодорожники ликвидировали последствия обвала пешеходного моста в Киеве

Работники Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) оперативно ликвидировали последствия обвала пешеходного моста в Киеве, произошедшего 7 августа в результате столкновения автотранспортного средства с опорой моста, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«Юго-Западная железная дорога обеспечила быструю ликвидацию последствий разрушения пешеходного надземного перехода, произошедшего на улице Электриков в Киеве 7 августа около 16:30 из-за столкновения с высокогабаритным автомобильным транспортом», - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, водитель не учел габаритов пешеходного моста и, зацепив опорную конструкцию сооружения, сбил ее. Водитель вез груз, произведенный на заводе "Ленинская кузня".

В результате аварии было перекрыто автомобильное движение по улице Электриков, что фактически привело к восьмичасовой пробке.

«В связи с отсутствием необходимой техники для ликвидации последствий аварии по распоряжению начальника ЮЗЖД Алексея Кривопишина был привлечен восстановительный поезд станции "Дарница", в результате чего авария была ликвидирована в кратчайшие сроки», - подчеркнули в пресс-службе.

Также сообщается, что после ликвидации последствий аварии движение по улице Электриков было восстановлено примерно в 22:30, пострадавших нет.

В то же время, как сообщил ТСН, по словам правоохранительных органов, виновник ДТП находился в трезвом состоянии, однако не имел разрешения на перевозку груза. За ДТП водителю полагается штраф в размере 620 грн и возмещение стоимости переправы. Сумму убытков впоследствии сообщат коммунальщики.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.