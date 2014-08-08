«Укрзализныця» повысила цены на билеты на 10%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") провела запланированную индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"Тарифы на проезд в пассажирских поездах будут проиндексированы с 8 августа и 1 октября этого года. Стоимость проезда увеличится дважды по 10% во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов "Интерсити+". Однако тарифы на пассажирские перевозки и после индексации останутся ниже их экономически обоснованного уровня, поскольку проезд по украинской железной дороге является самым дешевым среди стран СНГ", - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, индексация тарифов происходит на основании приказа Министерства инфраструктуры Украины №332 от 21 июля "Об утверждении изменений к тарифам на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении".

«Тарифы на перевозки багажа и грузобагажа не изменятся. Повышение тарифов в декабре 2014 года к декабрю предыдущего года составит 21%»,- подчеркнули в пресс-службе.

В частности, на данный момент стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда по маршруту Киев - Харьков (489 км) при действии коэффициента по дням недели 1,0 и периода года 1,07 (с учетом комиссионного сбора, стоимости постельного белья) составляет 115,4 грн, в купейном вагоне - 207,94 грн. После первого этапа повышения тарифов стоимость проезда в плацкартном вагоне увеличится на 8,84 грн – до 124,24 грн, в купейном - на 18,1 грн – до 226,04 грн.

После второго этапа повышения тарифов с 1 октября стоимость проезда уменьшится, так как будет действовать более низкий коэффициент периода года - 0,93. В частности, в октябре в плацкартном вагоне по вышеуказанному маршруту стоимость проезда уменьшится на 4,27 грн – до 119,97 грн, в купейном - на 8,75 грн, до 217,29 грн.

На данный момент стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда по маршруту Киев - Одесса (655 км) при действии коэффициента по дням недели 1,0 составляет 123,56 грн, в купейном вагоне - 220,53 грн. После первого этапа повышения тарифов стоимость проезда в плацкартном вагоне вырастет на 9,66 грн – до 133,22 грн, в купейном - на 19,36 грн – до 239,89 грн. После второго этапа индексации стоимость проезда в плацкартном вагоне уменьшится на 4,67 грн и составит 128,55 грн, в купейном - на 9,36 грн - до 230,53 грн.

Также сообщается, что в течение прошлого и текущего годов подорожала продукция, закупаемая для нужд железнодорожной отрасли. В частности, увеличились цены на дизельное топливо на 54%, электроэнергию - на 20,3%, локомотивные бандажи - на 21,3%, пассажирские колеса - на 11,7%.

«Укрзализныця» подчеркивает, что повышение стоимости проезда обусловлено необходимостью постепенного снижения перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет прибыли от грузовых, приближения их к экономически обоснованному уроню. «Это позволит частично покрыть расходы, вызванные увеличением цен на продукцию, закупаемую для нужд пассажирских перевозок и обеспечения безопасности движения», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2014 года "Укрзализныця" провела индексацию тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5% по отношению к 2013 году.

Министерство инфраструктуры Украины намерено создать специальную комиссию по регулированию железнодорожных тарифов в рамках реформирования "Укрзализныци".

Правительство 25 июня приняло решение преобразовать Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года.

Справка УНИАН. Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах Российских железных дорог в 4,5-5,36 раза превышает действующий в Украине тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов Казахстана дороже в 2,7-2,9 раза, а в купейных - в 2,25-2,42 раза.