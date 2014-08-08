В результате реформы «Укрзализныця» должна стать открытой и прибыльной

Запланированное украинским правительством реформирование Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») является важным шагом, основная задача которого - преобразовать национального перевозчика пассажиров и грузов в прозрачную структуру, приносящую стабильный доход в бюджет страны.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк.

«Главная задача реформирования - с одной стороны, сохранить целостность железной дороги как государственной структуры, обеспечивающей основные перевозки, а с другой - переформатировать ее в корпоративную, открытую и прозрачную структуру, которая будет приносить стабильный доход в бюджет страны. Только при таких условиях «Укрзализныця» наконец-то перестанет быть государственным грузом, зато станет государственным «тягачом», - сообщил Остапюк.

Также он подчеркнул, что ввиду того, что «Укрзализныця» совмещает в себе административное руководство и хозяйственную деятельность на железнодорожном транспорте, инвесторы неохотно соглашаются сотрудничать с ней, объясняя это достаточно сложной структурой компании.

«Сегодня «Укрзализныця» - неэффективная структура, с которой ни один инвестор не хочет иметь дела. Сочетание функций «два в одном», которое сейчас имеет «Укрзализныця», - государственное управление и хозяйственная деятельность - вне нормативно-правового поля Украины... Создание понятной акционерной структуры - это возможность привлечения частных инвестиций, получения кредитов. Инвесторы уже дают нам четкий сигнал, что мы движемся в правильном направлении», - подчеркнул глава железнодорожной отрасли.

Также он прогнозирует, что в результате реформирования «Укрзализныци» приток иностранных инвестиций в железнодорожную отрасль может увеличиться в 3,5 раза – до 26,5 млрд грн в год с существующих 7,5 млрд грн.

Кроме того, подконтрольное ему ведомство намерено многократно увеличить свою долю в национальном ВВП страны, которая в настоящее время составляет 1,97%.

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Как сообщал УНИАН, в середине мая текущего года «Укрзализныця» провела на Ирландской фондовой бирже успешное размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 млн долл. и погашением 21 мая 2018 года.

Финансисты прогнозируют, что «Укрзализниця» сможет осуществить выпуск своих долговых бумаг уже как единый корпоративный эмитент - акционерное общество, а не используя взаимное поручительство шести отдельных железных дорог и предприятий отрасли, как это было во время дебютного выпуска.

Правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Правительство намерено включить в состав публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» 62 предприятия разной формы собственности в рамках реформирования «Укрзализныци».

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.