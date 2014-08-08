Глава «Укрзализныци» аргументировал необходимость повышения тарифов на пассажирские перевозки

В Украине пассажирские перевозки являются убыточными, они покрываются за счет прибыли от грузовых перевозок, и чтобы выйти на уровень нулевой рентабельности в пассажирском секторе необходимо повысить тарифы на проезд в пассажирских поездах почти втрое.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью УНИАН генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Борис Остапюк.

«Чтобы довести тарифы на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении на уровень нулевой рентабельности, их необходимо было бы повысить в 2,72 раза. Подчеркиваю, это только для того, чтобы выйти на уровень безубыточности. Сейчас тарифы на пассажирские перевозки жестко регулируются государством», - сказал Остапюк.

По его словам, «Укрзализныця» в дальнейшем сможет выйти на экономически обоснованные тарифы, поскольку система тарифообразования после реформирования железнодорожной отрасли будет кардинально изменена.

Глава национального перевозчика также сообщил, что основные принципы тарифообразования были заложены в проект закона «О железнодорожном транспорте», которые, в частности, предусматривают, что тарифы на железнодорожные пассажироперевозки в социальном сегменте будут подлежать обязательному государственному регулированию, в то время как на другие виды перевозок, не относящихся к социальным, будут действовать «свободные цены».

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" провела запланированную индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+". Второй этап повышения на 10% ожидается с 1 октября 2014 года.

В конце июля 2014 года "Укрзализныця" провела индексацию тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5% по отношению к 2013 году.

Справка УНИАН. Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах Российских железных дорог в 4,5-5,36 раза превышает действующий в Украине тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов Казахстана дороже в 2,7-2,9 раза, а в купейных - в 2,25-2,42 раза.