Возобновлено движение поездов по мосту через Северский Донец

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила движение поездов по железнодорожному мосту, пролегающему через реку Северский Донец на востоке Украины, которое было прервано в начале июня в связи с подрывом сооружения террористами. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Железнодорожники открыли движение поездов по парному пути железнодорожного моста через реку Северский Донец, что на 442 км перегона Ямполь - Северск Донецкой железной дороги», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, начиная с 4 августа работники структурных подразделений железных дорог в оперативном режиме восстановили поврежденный мост по временной схеме, поэтому с 7 августа поезда курсируют по нему с ограничением скорости движения до 15 км/ч. В ходе проведения ремонтных работ железнодорожники вместо разрушенного железобетонного прогонного строения временно использовали металлическое.

В настоящее время специалисты разрабатывают проект капитального восстановления моста через Северский Донец, капитальный ремонт которого, по подсчетам финансистов, обойдется «Укрзализныце» в 6 млн грн.

В пресс-службе напомнили, что для обеспечения перевозок продукции крупнейшего в Украине производителя соли государственного предприятия «Артемсоль», производственные мощности которого находятся в Донецкой области, генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк поручил железнодорожникам в кратчайшие сроки восстановить движение по парному пути железнодорожного моста через реку Северский Донец.

Как сообщал УНИАН, движение по железнодорожному мосту через реку Северский Донец было закрыто в июне из-за повреждения террористами парного и непарного пути в результате подрыва сооружения.

Ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны достигает 600 млн грн, при этом, в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, по прогнозам ведомства, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.