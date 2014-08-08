Индексация тарифов на грузоперевозки повысит доход «Укрзализныци» почти на 2 млрд грн

Проведенная «Укрзализныцей» индексация тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5% по отношению к 2013 году позволит повысить доход железнодорожной отрасли на 1,8 млрд грн.

Такой прогноз высказал в эксклюзивном интервью УНИАН генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Борис Остапюк.

«Мы инициировали повышение тарифов на перевозку грузов по железной дороге, так как считаем, что железнодорожный транспорт должен работать в равных экономических условиях с другими субъектами хозяйствования. Конечно, индексация тарифов не решит всех проблем, однако будет способствовать выполнению инвестиционных программ и улучшению финансово-экономического состояния отрасли. По нашим прогнозам, от индексации тарифов на грузовые перевозки доходы отрасли увеличатся на 1,8 млрд грн», - сообщил Остапюк.

Он также напомнил, что соответствующий приказ Министерства инфраструктуры уже прошел процедуру согласования с рядом министерств и ведомств и с 23 июля этого года тарифы на грузоперевозки были повышены на 12,5% по отношению к 2013 году, что в среднем за год составит 6,2%.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2014 года "Укрзализныця" провела индексацию тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5% по отношению к 2013 году.

8 августа "Укрзализныця" провела запланированную индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+". Второй этап повышения на 10% ожидается с 1 октября 2014 года.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн, которые ведомство традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования.

Основной источник доходов "Укрзализныци" - грузоперевозки, приносящие компании почти 80% выручки. В 2013 году доходы "Укрзализныци" от грузовых перевозок сократились на 5,3% - до 38,81 млрд грн, в то время как доходы от пассажирских перевозок и багажа выросли на 8,1% - до 7,06 млрд грн.