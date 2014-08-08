«Укрзализныця» хочет заменить личное страхование пассажиров на страхование ответственности перевозчика

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует заменить личное страхование пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте на страхование ответственности перевозчика перед пассажирами.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк.

«Мы планируем вообще отказываться от личного страхования пассажиров. Вместо страхования от несчастных случаев непосредственно пассажира, которое он сам себе оплачивает, потому что это страхование входит в стоимость билета, будет введено страхование ответственности перевозчика, за что и будет платить сам перевозчик», - сообщил Остапюк.

По его словам, такая смена принципа страхования является более прогрессивным и эффективным методом, который используют все европейские страны, поскольку это позволит предложить пассажиру более комплексную страховую защиту, ведь риски связаны не только с жизнью, но и с потерей или повреждением багажа.

«Это еще один из конкурентных сервисов, за которые смогут соревноваться частные перевозчики. Например, один перевозчик несет ответственность только за жизнь пассажира, кто-то добавляет к этому страхование багажа, а другой перевозчик еще и компенсирует пассажиру опоздание поезда», - отметил глава железнодорожной отрасли.

Кроме того, Остапюк сообщил, что «Укрзализныця» также планирует до конца 2014 года провести открытые конкурсы на все виды страхования на железнодорожном транспорте, добавив, что до момента акционирования «Укрзализныци» страхование железнодорожников и пассажиров будет проходить по прозрачным схемам.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Максим Бланк сообщил, что «Укрзализныця» отказалась от услуг трех страховых компаний, осуществляющих страхование пассажиров от несчастных случаев на транспорте - "Украинского страхового дома", «Злагоды» и "Доминанты", выбрав единого страховщика – компанию «Интер-Полис».

Согласно правительственному постановлению от 25 июля № 200 «Об образовании публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», часть акций компании «Интер-Полис», принадлежащих Фонду государственного имущества Украины, были переданы «Укрзализныце», в результате чего она получила контрольный пакет акций в компании.

Ранее в интервью УНИАН председатель правления страховой компании «Интер-Полис», предоставляющей свои услуги железным дорогам Украины, Стефан Совинский сообщил, что компания планирует к июлю-августу 2015 года создать 900 страховых центров для обслуживания работников и пенсионеров железнодорожной отрасли.