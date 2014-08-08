«Укрзализныця» в 2014 году ожидает падения грузоперевозок на 2,4%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с нестабильной ситуацией в стране ожидает по итогам 2014 года падения объемов перевозок грузов по сравнению с 2013 годом на 2,4% - до 433 млн тонн.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк.

«За 2014 год мы ожидаем падения объемов грузовых перевозок по сравнению с прошлым годом на 2,4%. На снижение показателей, безусловно, повлияла сложная политическая и экономическая ситуация в стране, именно в восточном регионе, где расположены самые мощные промышленные предприятия», - сообщил Остапюк.

Он также сообщил, что по итогам текущего года «Укрзализныця» прогнозирует падение транзитных грузоперевозок более чем на 14%.

«Причины такой ситуации также очевидны: произошла переориентация грузопотоков химикатов и каменного угля на российские порты. Кроме того, в связи с политической ситуацией в Украине большинство российских поставщиков отказывается от перевозок через наши порты», - пояснил глава национального перевозчика.

Кроме того, в первом полугодии железные дороги также сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 9%.

Остапюк подчеркнул, что в связи с аннексией Крыма и обострением политической ситуации в юго-восточных регионах страны «Укрзализныця» отменила некоторые пассажирские поезда, а также сократила маршруты курсирования ряда поездов в направлении Донецка, Луганска и аннексированного полуострова.

«Как следствие, пассажирооборот во внутригосударственном сообщении уменьшился на 41,1%. Всего из-за падения объемов перевозок только за шесть месяцев этого года отрасль недополучила около 1 млрд грн», - констатировал он.

В целях оптимизации расходов было принято решение создать программу экономии расходов на железных дорогах и предприятиях железнодорожного транспорта.

Для этого «Укрзализныця» и подконтрольные ей структуры намерены сотрудничать с производителями и поставщиками продукции для нужд железнодорожной отрасли в части уменьшения уровня цен на закупку материально-технических ресурсов, работ и услуг, в том числе и по заключенным договорам.

«Были выданы предписания о запрете совершать любые расходы, кроме первоочередных платежей, то есть выплаты заработной платы, расчетов с бюджетом и по финансовым договорам, оплаты электроэнергии и топлива. Как результат, за первое полугодие этого года железные дороги сэкономили около 1 млрд грн, и если мы прогнозируем по 2014 году потерю доходов на сумму примерно 3 млрд грн, то столько же будет и сэкономлено»,- подытожил гендиректор «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, в течение июля "Укрзализныця" назначала дополнительные поезда и включала беспересадочные вагоны для перевозки пассажиров с востока Украины, а также бесплатно перевозила большие группы детей и инвалидов.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров на 0,4% - до 483,3 млн человек.