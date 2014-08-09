"Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев

Об этом сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця").

"В результате боевых действий пострадала железнодорожная инфраструктура на участке Рутченково-Мандрыкино-Доля. В связи с этим с 9 августа отменен поезд №84 сообщением Мариуполь-Киев", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что поезда №78 Мариуполь-Москва и № 69 Мариуполь-Донецк-Львов будут отправляться со станции Донецк.

В "Укрзализныце" заверили, что при возврате проездных документов на отмененные поезда дальнего следования, пассажирам будут возвращены средства за приобретенные билеты в полном объеме. "Те пассажиры, которые по объективным причинам не доехали до станции назначения или совершили посадку на другой станции, могут получить неиспользованную часть стоимости проездного документа. Для этого нужно обратиться в железнодорожную кассу станции высадки / посадки по специальной отметкой на билете", - информирует ведомство.

"Укрзализныця" рекомендует пассажирам при планировании поездок уточнять информацию о расписании движения поездов в железнодорожных кассах или справочных службах вокзалов, а также следить за объявлениями на станциях.