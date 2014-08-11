Имущество «Укрзализныци» готовы оценить три крупные международные компании

На проведение независимой оценки имущества и имущественных прав Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») и подчиненных ей предприятий с целью формирования уставного капитала публичного акционерного общества «Украинская зализныця» подали заявки три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно во время процедуры раскрытия конкурсных предложений.

Наименьшую стоимость предложения на конкурсе имеет компания Baker Tilly Ukraine с ценой оценки 3,17 млн грн без налога на добавленную стоимость (3,8 млн грн с НДС). Предложения других компаний имеют более высокую стоимость - Deloitte&Touche - 12,5 млн грн без НДС (15 млн грн с НДС), Ernst&Young - 14,17 без НДС (17 млн грн с НДС).

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Согласно конкурсной документации, компании-победителю необходимо будет оценить 1,5 млн основных средств «Укрзализныци» стоимостью около 84 млрд грн, 630 объектов незавершенных капитальных инвестиций на сумму около 6,5 млрд грн, а также около 9,5 тыс. земельных участков общей площадью 48 тыс. гектаров.

При этом отмечается, что оценке подлежит имущество «Укрзализныци» на территории проведения антитеррористической операции на востоке Украины, а также аннексированного Россией Крыма.

Также сообщается, что независимая оценка имущества, в том числе имущественных прав должна быть проведена не позже октября текущего года, при этом до конца августа планируется завершить инвентаризацию имущества предприятий железнодорожной отрасли.

Компания-победитель будет отобрана на конкурсной основе для заключения с ней договора о проведении независимой оценки с оплатой услуг за счет средств "Укрзализныци".

Сводный акт оценки имущественного комплекса создаваемого акционерного общества, после проведения рецензии Фондом государственного имущества, будет представлен на утверждение правительству.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», участникам конкурса был предъявлен ряд требований, основными из которых являются наличие документов, свидетельствующих о наличии образования оценщиков; опыт работы в проведении оценки не менее 20 тыс. объектов основных средств в пределах одного проекта (договора) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Кроме того, претендент должен являться членом сети международных оценочных организаций и иметь опыт работы по предоставлению консультационных услуг предприятиям железнодорожного транспорта в других странах мира.

Формирование имущественного комплекса должно быть завершено до 1 января 2015 года, и в его рамках будет происходить постепенный переход от территориально-функциональной структуры управления к вертикально интегрированной.

«Сегодняшнее событие в очередной раз свидетельствует, что процесс реформирования железнодорожной отрасли проходит открыто, прозрачно, публично и в соответствии с нормами действующего законодательства», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Правительство намерено включить в состав Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» 62 предприятия разной формы собственности в рамках реформирования «Укрзализныци». Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

В июле "Укрзализныця" в рамках реформирования приступила к инвентаризации своего имущества и оценке активов.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.