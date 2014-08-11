Ко Дню Независимости в западном направлении будут курсировать три дополнительных поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом ко Дню Независимости, назначила три дополнительных поезда, соединяющих столицу с Ужгородом, Ивано-Франковском и Хмельницким, а также назначила дополнительные рейсы круглогодичного поезда из Киева в Каменец-Подольский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №207К/207Л по маршруту Киев – Ужгород отправится из столицы 22 и 24 августа в 17:30 и прибудет в Ужгород в 09:31. В обратном направлении поезд отправится 23 и 25 августа в 13:21 и прибудет в столицу в 06:17.

Поезд, соединяющий столицу с Ужгородом, будет делать остановки на станциях Казатин-1, Винница, Хмельницкий, Подволочиск, Тернополь, Злочев, Львов, Стрый, Сколе, Славское, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты, Мукачево и Батево.

Дополнительный поезд №269/270 сообщением Киев – Ивано-Франковск – Хмельницкий отправится из столицы 22 августа, а из Ивано-Франковска 23 августа. Поезд будет делать остановки на станциях Казатин-1, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов. Поезд №269/219 Хмельницкий - Ивано-Франковск - Киев отправится в рейс из Хмельницкого и Ивано-Франковска 25 августа. Поезд будет делать остановки на станциях Тернополь и Львов.

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Кроме того, «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы круглогодичного поезда №139/140 по маршруту Киев - Каменец-Подольский, который отправится в дополнительные рейсы из Киева 22 и 24 августа в 21:11 и прибудет в Каменец-Подольский в 05:34. В обратном направлении поезд отправится 23 и 25 августа в 19:58 и прибудет в столицу в 05:08.

«Железнодорожники постоянно анализируют спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов) назначают дополнительные поезда и увеличивают количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркнули в пресс-службе.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.