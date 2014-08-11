ГПУ просят возбудить уголовные дела по фактам краж и повреждений вагонов в зоне АТО

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой открыть уголовные производства по фактам умышленного уничтожения и кражи террористами более 200 единиц вагонного парка, находящегося на балансе Донецкой железной дороги в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, работниками Донецкой магистрали были выявлены факты умышленного уничтожения и кражи 164 грузовых вагонов. В частности, на станции Кондрашевская-Новая (Луганская обл.) террористы порезали 63 грузовых вагона, на станции Никитовка (Донецкая обл.) - 8, на станции Рутченково (Донецкая обл.) - 14, на станции Ларино (Донецкая обл.) - 4 и на станции Пантелеймоновка (Донецкая обл.) - 30.

Также на станции Донецк-2 сепаратисты похитили 37 универсальных платформ и восемь полувагонов, которые территориально находятся в зоне АТО.

В своем заявлении «Укрзализныця» сообщила и о других действиях преступников, которые содержат признаки ряда уголовных правонарушений, среди которых - разрушение путей сообщения, сооружений, подвижного состава, средств связи или сигнализации, угон или захват железнодорожного подвижного состава, а также самоуправство и разбой.

«С мая текущего года одной из сепаратистских вооруженных группировок фактически присвоено полномочие по управлению железнодорожным транспортом и другим имуществом государственного предприятия «Донецкая железная дорога» в зоне антитеррористической операции (АТО)», - сказано в заявлении национального перевозчика пассажиров и грузов.

В связи с этим "Укрзализниця " просит ГПУ возбудить уголовные дела по ряду статей, в частности 187, 194, 277, 278 и 356 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство "Укрзализныци" обратилось в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить всех контрагентов, с которыми железные дороги и предприятия железнодорожного транспорта сотрудничают на договорной основе, на предмет содействия сепаратистам.

В мае текущего года Генеральная прокуратура признала самопровозглашенные Донецкую народную республику и Луганскую народную республику террористическими организациями. По факту создания террористических организаций были открыты уголовные производства.

В конце июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о задержании самопровозглашенных руководителей «ДНР» и «ЛНР» для рассмотрения вопроса об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.