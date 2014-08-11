В поездах «Интерсити+» введена новая система скидок

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, с 8 августа ввела новую систему тарифообразования на проезд в скоростных поездах категории «Интерсити+» в вагонах первого класса, что позволит пассажиру экономить на стоимости билета на данные поезда до 15% при заблаговременном приобретении проездного документа. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Благодаря новой системе пассажиры могут сэкономить на стоимости проезда в вагонах 1-го класса поездов категории «Интерсити+» при заблаговременном приобретении билетов. Наибольшую скидку можно получить, купив билет за 30 суток до даты отправления поезда. Чем ближе к дате отправления, тем стоимость выше. При покупке билетов за 1-4 суток стоимость билета в вагон 1-го класса поезда «Интерсити+» будет самой дорогой»,- сказано в сообщении.

В частности, за 30 суток до предполагаемой даты отправления поезда действует коэффициент индексации 0,85 от стоимости плацкарты, то есть снижение стоимости билета на 15%; за 29-25 суток до даты отправления - коэффициент индексации 0,90 от стоимости плацкарты, то есть снижение стоимости билета на 10%; за 24-15 суток до даты отправления - коэффициент индексации 0,95 от стоимости плацкарты, то есть снижение стоимости билета на 5%; за 14-5 суток до даты отправления - коэффициент индексации 1,00 от стоимости плацкарты, при этом стоимость билета остается без изменений. За 4-2 суток до даты отправления - коэффициент индексации составит 1,10 от стоимости плацкарты, то есть повышение стоимости билета на 10%; за сутки до даты отправления - коэффициент индексации 1,15 от стоимости плацкарты, то есть повышение стоимости билета будет на 15%.

Кроме того, УЖСК ввела новые коэффициенты гибкого регулирования тарифов по дням недели на проезд в поездах категории «Интерсити+» в вагонах как первого, так и второго классов.

«Пассажиры поездов «Интерсити+» могут ездить дешевле в понедельник и субботу, дороже - в пятницу и воскресенье. Кроме того, пассажиры 1-го класса могут еще и экономить, если заранее будут покупать билеты», - отметили в пресс-службе.

В частности, по понедельникам и вторникам применяется коэффициент индексации 0,90 от стоимости плацкарты, то есть снижение стоимости билета на 10%; по пятницам и воскресеньям - коэффициент индексации 1,10 от стоимости плацкарты, то есть повышение стоимости билета на 10%.

Кроме того, при покупке билетов в обе стороны на вышеуказанные поезда пассажиру предоставляется скидка 10%.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Укрзализныця" провела запланированную индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+". Второй этап повышения на 10% ожидается с 1 октября 2014 года.

Ранее Верховная Рада отменила льготную нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) услуг по перевозке пассажиров скоростными поездами категории "Интерсити+", что привело к удорожанию стоимости проездных документов на такие поезда на 20%.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.