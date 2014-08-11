«Укрзализныця» бесплатно перевезла 73,6 тыс. детей льготных категорий

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-июне 2014 года бесплатно перевезла во всех видах сообщения 73,6 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без родительского попечения, а также детей погибших шахтеров, железнодорожников, военнослужащих и работников правоохранительных органов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, за указанный период железные дороги страны бесплатно перевезли 34,4 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, 34,4 тыс. детей-инвалидов всех категорий, 3,7 тыс. детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также 1,1 тыс. детей погибших шахтеров и железнодорожников.

"Данная акция действует с 2000 года и распространяется на плацкартные вагоны поездов внутреннего сообщения, из них вагоны 2-3 классов скоростных, ускоренных, электро- и дизель-поездов повышенного комфорта», - отметили в пресс-службе.

Услугой могут воспользоваться дети до 16 лет в пределах Украины, имеющие статус детей-сирот, детей-инвалидов всех категорий, детей, лишенных родительской опеки, а также детей погибших шахтеров, железнодорожников, военнослужащих и работников правоохранительных органов.

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Как сообщал УНИАН, предприятия железнодорожного транспорта Украины (без учета перевозок по временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя) в январе-июне 2014 года сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,6% - до 196,3 млн человек.

в 2013 году «Укрзализныця» бесплатно перевезла во всех видах сообщения 211,8 тыс. детей льготных категорий.

Железные дороги Украины, в соответствии с законодательством, перевозят 26 льготных категорий граждан.