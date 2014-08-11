На Донецкой железной дороге частично прервано движение поездов

Движение поездов на участках Донецкой железной дороги Донецк - Рутченково, Доля – Мандрыкино и Скотоватая – Ясиноватая прервано из-за повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры в ходе боевых действий на востоке Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, с 8 по 10 августа боевые действия в районе станций Донецк, Ясиноватая, Криничная, Пантелеймоновка и Иловайск Донецкой железной дороги не прекращались. В частности, на станции Иловайск во время артобстрела разрушено вагонное депо, здания строительно-монтажного управления, маневрового диспетчера Северной горки, тяговой подстанции и пожарной части.

Из-за артобстрелов была повреждена контактная сеть и пути на перегонах Донецк - Рутченково, Доля - Мандрыкино (по парной и непарной колее) и Рутченково-Мандрыкино (по парной колее). В ходе артобстрела на станции Ясиноватая террористы повредили рельсы, контактный провод и опору контактной сети. «Однако задержки поездов по Ясиноватой не было», - отмечается в сообщении.

Кроме того, повреждены два стрелочных перевода на станции Донецк - Северный, также на станции исчезло напряжение со всех путей. В пресс-службе подчеркивают, что установить степень повреждения невозможно из-за продолжения обстрела станции.

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На перегонах Макеевка - Криничная и Криничная - Ханженково в результате боевых действий также повреждена контактная сеть. Движение поездов на перегоне Криничная - Ханженково осуществляется тепловозной тягой.

«Военные обнаружили подрыв рельсов в нескольких местах на перегоне станций Дебальцево-Сортировочная - Чернухино и от Чернухино до станции им. О. М. Крючкова. Степень повреждения выясняется. Движение поездов через перегон закрыто», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в ходе боевых действий между российскими террористами и украинскими силовиками на востоке Украины при исполнении служебных обязанностей два работника Донецкой железной дороги получили тяжелые осколочные ранения.

Всего за время проведения боевых действий на востоке Украины при исполнении служебных обязанностей травмированы девять железнодорожников и один работник погиб.

Ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны достигает 600 млн грн. «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Начиная со второй половины мая текущего года на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.