На Луганщине с автомобильного моста сняли 10 кг взрывчатки
07:28, 12 августа 2014Транспорт/Связь
0
10 августа на одной из опор автомобильного моста через реку Евсуг в Луганской области была обнаружена часть пластичного взрывчатого вещества весом 10 килограммов.
Пиротехники обезвредили взрывчатку / Фото ГСЧС
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"Таким образом, во время проверки автомобильного моста на наличие взрывоопасных предметов, пиротехнические отряды ГСЧС Украины предотвратили попытку террористического акта, в результате которого было бы нарушено автомобильное сообщение между районными центрами Старобельск - Беловодск," - говорится в сообщении.
Впрочем, как уточняется, произошел взрыв значительной части заряда.
Читайте такжеНа Луганщине при попытке взорвать железнодорожный мост погиб террорист - СНБОВсего с начала июля на территории Луганской области специалисты обезвредили 1098 взрывоопасных предметов, из них 41 были установлены специально.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter