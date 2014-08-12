На Луганщине с автомобильного моста сняли 10 кг взрывчатки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Таким образом, во время проверки автомобильного моста на наличие взрывоопасных предметов, пиротехнические отряды ГСЧС Украины предотвратили попытку террористического акта, в результате которого было бы нарушено автомобильное сообщение между районными центрами Старобельск - Беловодск," - говорится в сообщении.

Впрочем, как уточняется, произошел взрыв значительной части заряда.

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