Донецкая железная дорога из-за боев переходит на трехдневный режим работы

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с боевыми действиями на востоке Украины, повлекшими за собой значительный спад промышленного производства в регионе и падение грузоперевозок, перешла на трехдневный режим работы, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«С целью сохранения коллектива Донецкой железной дороги впервые крупнейший перевозчик в стране вынужден перевести своих сотрудников на трехдневный режим работы, так как остро стоит вопрос выплаты заработной платы и социальных гарантий, предусмотренных коллективным договором», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в последние месяцы текущего года наблюдается устойчивая тенденция спада грузовых перевозок на ДЖД, что является основным источником финансовых поступлений предприятия.

В частности, в июне среднесуточная погрузка грузов на Донецкой железной дороги составляла 372 тыс. тонн, в июле - 315 тыс. тонн, за 11 суток августа - 153 тыс. тонн.

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Вследствие разрушения железнодорожной инфраструктуры сегодня не работают основные грузопогрузочные станции по погрузке угля, кокса, железорудного сырья для горно-металлургического комплекса, что негативно отразилось на работе промышленных предприятий Донбасса.

В пресс-службе подчеркнули, что на сегодняшний день Донецкая магистраль из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры не имеет возможности отправлять грузовые вагоны более чем с 50-ти основных грузовых станций. Так, полностью прекращены грузовые перевозки в Луганской области, не осуществляется движение на главном западном ходу Донецк – Красноармейск - Чаплино, куда отправляется порядка 70% грузов одного из крупнейших в странах СНГ и Балтии и самого крупного в Украине — Ясиноватского железнодорожного узла.

Кроме того, остаются закрытыми такие станции как: Амвросиевка, Антрацит, Артемовск, Борисовка, Воскресенская, Никитовка, Горловка, Дебальцево, Должанская, Коммунарск, Курдюмовка, Луганск, Лутугино, Попасная, Рассыпная, Старобельск, Стаханов, Штеровка и другие.

«Значительно ухудшает финансовое положение долг за перевозку грузов ГП «Уголь Украины» перед Донецкой железной дорогой, который превышает 282 млн грн. При этом Донецкая железная дорога несет огромные убытки от перевозок пассажиров в пригородном и дальнем сообщении, а также большие расходы направляются на восстановление после разрушений инфраструктуры и подвижного состава в результате военных действий на Донбассе», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, всего за время проведения боевых действий на востоке Украины при исполнении служебных обязанностей травмированы девять железнодорожников и один работник погиб.

Ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны достигает 600 млн грн. «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Начиная со второй половины мая текущего года на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.