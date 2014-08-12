Доходы точек по упаковке багажа в «Борисполе» утекают через фиктивные СПД - активисты

Об этом речь идет в письменном обращении ассоциации в генпрокуратуру Украины.

Так, в частности, в письме указано 7 фирм-«прокладок», с которыми аэропорт в 2011 -2012 годах заключил договора на осуществление соответствующей деятельности в терминалах. А компании, не имея оборудования, арендовали его у ООО «Скайленд», зарегистрированного, как и большинство СПД в Борисполе. Время проверки было установлено, что за девять месяцев роботы в 2011 году, доход ООО «Скайленд» составил всего 24 340 грн., что по мнению представителей ассоциации не соответствует реальному объему осуществленных работ.

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«Ежедневно МА «Борисполь» обслуживает около 8 тыс. человек. Услуга упаковки багажа стоит в аэропорту 40 грн. за чемодан. То есть, даже, если каждый пятый пассажир аэропорта воспользуется данной услугой, то прибыль от точек мобильного оборудования для упаковки составит в среднем 23 мнл. грн. в год», - заявляют в ассоциации.

Также, в письме указано, что проверка деятельности ООО «Скайленд» только с одним СПД в 2012 году показала доход в размере 296 963 грн. Но как выяснилось позже, этот СПД не числится по месту регистрации, а его доход в 2011-2012 годах составил 0 грн.

«Все эти факты ставят под сомнение прозрачность упаковочного бизнеса в аэропорту «Борисполь»», - комментируют в ассоциации.

По мнению представителей ассоциации, злоупотребления в аэропорту связанны с компанией «БФ Групп», владельцем которой является Леонид Юрушев. Как сообщали СМИ ранее, ООО «БФ Груп» долгое время была монополистом в сфере предоставления различных услуг в МА «Борисполь».

Также в письме значится, что ООО «БФ Групп» импортировала в 2011 - 2012 гг. в значительных объемах оборудование для упаковки багажа и упаковочную пленку.

«В частности, в 2011 году было импортировано соответствующее оборудование и расходные материалы на сумму 219 000 грн. А в 2012 году - 64 800 грн. Данных за 2013 мы не имеем», - заявляют представители ассоциации.

Напомним, что ранее представители ассоциации уже обращались к президенту Украины с просьбой вмешаться в кадровую политику Мининфраструктуры относительно назначений на руководящие должности в МА «Борисполь». Письмо в Генеральную прокуратуру Украины относительно МА «Борисполь» – третье по счету, но, как заявляют представители ассоциации, реакции со стороны правоохранительных органов пока не последовало.