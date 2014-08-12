Все поезда на Донецкой железной дороге сегодня отправляются со станции Ясиноватая

Согласно сообщению, исключение составляет лишь поезд №584 сообщением Мариуполь - Киев, который отправляется из Мариуполя и следует по маршруту Волноваха - Камыш-Зоря - Запорожье.

В сообщении подчеркивается, что Донецкая магистраль принимает все меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. В настоящее время из-за боевых действий на востоке существуют задержки поездов, как при отправлении, так и по прибытию. В пресс-службе поясняют, что данные неудобства возникают исключительно из-за того, что Донецкая железная дорога в целях обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожников в оперативном порядке корректирует график движения, а иногда и маршрут курсирования поездов.

В связи с этим при планировании поездки ДЖД рекомендует пассажирам обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов.

«При возврате проездных документов на отмененные поезда дальнего сообщения, пассажирам будут возвращены средства за приобретенные билеты в полном объеме. Те пассажиры, которые по объективным причинам не доехали до станции назначения или осуществили посадку на другой станции, могут получить возврат неиспользованной части стоимости проездного документа. Для этого нужно обратиться в железнодорожную кассу станции высадки/посадки, где на билете будет поставлена специальная отметка», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в связи с боевыми действиями на востоке Украины, повлекшими за собой значительный спад промышленного производства в регионе и падение грузоперевозок, перешла на трехдневный режим работы.

Ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны достигает 600 млн грн. «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Начиная со второй половины мая текущего года на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.