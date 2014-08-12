"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО почти 3 тысячи человек

Железные дороги Украины с 7 июля по 12 августа бесплатно вывезли 2 855 человек из зоны проведения украинскими силовиками антитеррористической операции (АТО) против российских террористов на востоке страны. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

«С 7 июля по 12 августа по заказам межведомственного координационного штаба бесплатно перевезено из Донецкой и Луганской областей 2 855 пассажиров», - сказано в сообщении.

В частности, 7 августа из города Ясиноватая в Одессу «Укрзализныця» бесплатно перевезла 100 детей, среди которых дети-сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Всего за указанный период из Донецкой и Луганской областей железные дороги перевезли более 285 тыс. пассажиров. При этом пассажирам было предложено 312 тыс. мест. Средняя населенность поездов составляла 91%.

В частности, наибольшее количество вынужденных переселенцев «Укрзализныця» перевезла в киевском направлении – 127,2 тыс. человек, в крымском направлении - 57,6 тыс. человек, во львовском - 31,4 тыс., в одесском - 28,2 тыс., в направлении Харькова и Днепропетровска - 40,5 тыс.

«Вопрос перевозок пассажиров из опасной территории находится на постоянном контроле руководства «Укрзализныци». Железнодорожники в оперативном режиме выполняют все заказы, поступающие от межрегиональных штабов. При этом перевозки переселенцев в плацкартных вагонах осуществляются бесплатно», - подчеркнули в пресс-службе.

Также для матерей с детьми из восточного региона «Укрзализныця» организовала бесплатное размещение в комнатах матери и ребенка, залах ожидания и в комнатах отдыха на вокзалах и станциях.

Как сообщал УНИАН, 29 июля совет "Укрзализныци" единогласно принял решение о дальнейшем предоставлении благотворительной помощи – обеспечении бесплатных перевозок граждан, которые перемещаются с временно оккупированной территории и зоны проведения АТО.

В связи с аннексией Крыма и обострением политической ситуации в восточном регионе страны, были отменены и ограничены некоторые маршруты курсирования пассажирских поездов в направлении Донецка, Луганска и Крыма, в связи с чем пассажирооборот во внутригосударственном сообщении упал на 41,1%.