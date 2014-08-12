Удешевление билетов в связи со сменой страховщика "Укрзализныци" завершится к сентябрю

Как сообщил УНИАН председатель правления страховой компании «Интер-Полис», предоставляющей свои услуги железным дорогам Украины, Стефан Совинский, уменьшение размера тарифной ставки страхового платежа с 1,5% до 0,4% от стоимости билета на маршрутах междугородного, пригородного и международного сообщений будет отображено в билетах в зависимости от даты заключения договоров между железными дорогами и непосредственно страховой компанией «Интер-Полис».

В частности, Совинский сообщил, что на Южной железной дороге страховой платеж уже уменьшен с 1 августа, так как договор с магистралью по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте был заключен 29 июля.

Такой же размер страхового платежа, который удерживается с пассажиров Одесской и Приднепровской железных дорог, будет введен в действие с 15 августа, так как договоры с предприятиями были заключены 8 и 11 августа соответственно.

В свою очередь, «Интер-Полис» подписала договор со Львовской магистралью 1 августа, согласно которому уменьшение страхового платежа будет отображено в билете с 1 сентября.

Вместе с тем, глава правления страховой компании «Интер-Полис» уточнил, что в связи с боевыми действиями на востоке Украины, договорные обязательства по предоставлению таких страховых услуг с Донецкой железной дорогой пока не подписаны.

Совинский также добавил, что Юго-Западная железная дорога договорных отношений по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на транспорте с СК «Интер-Полис» не имеет. Он уточнил, что Юго-Западная магистраль пока еще не определилась с выбором компании-страховщика.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Максим Бланк сообщил, что «Укрзализныця» отказалась от услуг трех страховых компаний, осуществляющих страхование пассажиров от несчастных случаев на транспорте - "Украинского страхового дома", «Злагоды» и "Доминанты", выбрав единого страховщика – компанию «Интер-Полис».

В интервью УНИАН генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк сообщил о планах ведомства заменить личное страхование пассажиров от несчастных случаев на транспорте на страхование ответственности перевозчика перед пассажирами.

Согласно правительственному постановлению от 25 июля № 200 «Об образовании публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», часть акций компании «Интер-Полис», принадлежащих Фонду государственного имущества Украины, были переданы «Укрзализныце», в результате чего она получила контрольный пакет акций в компании.

Справка УНИАН. Страховая компания "Интер-Полис", основанная в 1993 году, специализируется преимущественно на страховании корпоративных клиентов, а также на страховании железнодорожных предприятий. Компания осуществляет страховую деятельность на основании полученных лицензий по 9 добровольным видам страхования и 3 лицензий по обязательным видам страхования.