Оккупанты Крыма из-за огромных очередей запретят движение автобусов по Керченской переправе

Автомобильные очереди на Керченской переправе продолжают расти. Свыше тысячи авто стоят теперь не только со стороны Кубани, но и на отправку из оккупированного Крыма в Россию, передает "Крым. Реалии".

Как сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции аннексированной АРК, по данным оперативного дежурного, утром 13 августа, в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают 1280 автомобилей, в порту «Крым» - 1050 машин.

Читайте такжеОккупанты Крыма признали, что долго сдерживать цены им не удастся«Все сутки на Керченской переправе курсировали 6 основных паромов, а также дополнительный ж/д паром «Анненков» и катамаран «Сочи 2». На данный момент ожидание парома составляет до 20 часов», – сообщили в ведомстве.

Туристам настоятельно рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

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Как передает "Крыминформ", движение автобусов через Керченскую паромную переправу с 15 августа будет ограничено, а с 20 августа – полностью запрещено для уменьшения очередей из легкового автотранспорта, сообщил нелегитимный и.о. министра транспорта Крыма Анатолий Цуркин. "Мера временная, введенная до 5 сентября, в связи с пиковой нагрузкой на Керченскую паромную переправу", – сказал он. Цуркин добавил, что ограничения не коснутся только автобусов с организованными группами детей.