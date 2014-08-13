Движение поездов через станцию Ясиноватая закрыто из-за боевых действий

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в связи с боевыми действиями на востоке Украины, закрыла движение поездов через станцию Ясиноватая в Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на Главное управление безопасности движения ведомства.

В частности, 12 августа боевые действия велись на станциях Ясиноватая, Донецк-Северный и Криничная Донецкой железной дороги, в связи с чем все работники структурных подразделений станций в целях безопасности были эвакуированы.

Кроме того, 12 августа в 13:50 в ходе боевых действий на станции Менчугово в Донецкой области террористы взорвали грузовой вагон с углем, а также подорвали железнодорожное полотно на перегоне Караванная - Доля, вследствие чего было повреждено 4 м путей.

Также сообщается, что 11 августа в 23:20 из-за артобстрела станции Донецк-Северный на 9 часов было задержано отправление пассажирского поезда №144 сообщением Донецк - Санкт-Петербург. «На станции повреждена контактная сеть», - добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, всего за время проведения боевых действий на востоке Украины при исполнении служебных обязанностей травмированы девять железнодорожников и один работник погиб.

Начиная со второй половины мая текущего года, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны достигает 600 млн грн. «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.