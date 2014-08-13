«Укрзализныця» сэкономила почти 2,2 млрд грн благодаря пересмотру договоров с контрагентами

«По подсчетам специалистов «Укрзализныци», условная экономия средств только от уменьшения стоимости закупки продукции составит более 290 млн грн. А если учесть договоры, разорванные в связи с невыполнением контрагентами обязательств и нежеланием снижать цены, - общая условная экономия средств составит почти 2,2 млрд грн», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, по поручению генерального директора «Укрзализныци» Бориса Остапюка на предприятиях железнодорожного транспорта осуществляются мероприятия, направленные на оптимизацию расходов отрасли в сложных экономических условиях.

В частности, в рамках этих мероприятий с апреля этого года «Укрзализныця» проводит работу с поставщиками продукции по уменьшению цен до 15% на закупку материально-технических ресурсов, работ и услуг, в том числе по заключенным договорам.

В пресс-службе отметили, что проведенная работа по пересмотру цен на закупку материально-технических ресурсов положительно повлияла на состояние кредиторской задолженности "Укрзализныци", что, в свою очередь, позволит направить сэкономленные финансовые ресурсы на развитие железнодорожного транспорта.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сэкономила более 234 млн грн благодаря пересмотру условий договора государственного предприятия «Укрзализнычпостач», которое осуществляет закупку и поставку продукции для железных дорог Украины, с ЗАО "ТД«Електровозмаш»" (Екатеринбург, Россия) на поставку 91 магистрального электровоза.

Кроме того, «Укрзализнычпостач» расторгнул договоры на общую сумму свыше 1,6 млрд грн из-за завышенных цен на продукцию части поставщиков, в частности договор поставки с ООО «ТД «Дружковские металлические изделия» на сумму более 267,5 млн грн, а также договор на поставку дизтоплива с ООО «Экоойл» на сумму более 1,3 млрд грн.